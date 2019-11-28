高以翔遺體會於寧波火化骨灰再運回台灣　靈堂有法師為他頌經

台灣型男高以翔昨日於內地拍攝浙江衛視節目《追我吧》時突然暈倒昏迷，送院搶救後證實不治，終年35歲。他的家人以及經理人公司老闆得悉事件後，已即時趕往當地為他處理後事。據悉，高以翔的遺體目前已移送到寧波市殯儀館，據殯儀服務公司的工作人員透露，高以翔遺體由於時間太久無法打防腐劑，推測應會在當地火化後，再將骨灰運送回台灣。

高以翔昨日於內地拍攝《追我吧》時突然暈倒昏迷，送院搶救後證實不治，終年35歲。(高以翔微博圖片)

據台灣傳媒的報道，高以翔的遺體就安置在水晶棺木裏，有法師和助念師父進入靈堂為他頌經。有指這是高以翔媽媽的意思，信佛的她希望能讓兒子一路好走，高以翔的二哥也在靈堂為他唸經。而高以翔的經理人就還原現場真實狀況，指出高以翔並沒有心臟方面的問題，只是有一點感冒，當時他也沒有摔倒。而高以翔暈倒後，現場工作人員都很快就跑過去，即時為他施救。高以翔其後被送進寧波李惠利醫院，急救3小時後宣告不治離世。至於高以翔的女友蘇湘涵 (Bella)，暫時還未到場，高的經理人澄清高以翔和Bella並沒有沒有訂婚。

有指高以翔的遺體會在寧波火化，骨灰其後再運送回台灣。(高以翔微博圖片)

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