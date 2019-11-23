【全民造星II】A1表演「被甩Beat」　Stanley@MIRROR勁嬲:咁都得?

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，來到40強進30強的淘汰賽，最新一集（22日播出的第39集）的內容為A1組與B1組的表演對決。有觀眾發現在A1組表演自選項目《Michael．Jordan》時「Off-beat」，這個問題還持續了好一段時間，及後A1組成員：MIRROR的Stanley（邱士縉）、參賽者JJ（范卓言）、Oscar（李祉均）、RainP（方震揚）紛紛透過個人IG表示電視播放的版本有問題，他們當時在現場的表演並無「Off-beat」，有觀眾認為這個狀況對A1組不公平，監製花姐（黃慧君）這樣回應這個失誤……

A1組成員均對製作組這個失誤表示生氣，大概因為重視，因為努力過，所以失望的落差更大。（Instagram／@j2fan）

在節目播出後，A1組成員均對製作組這個失誤感到憤怒，MIRROR的Stanley在限時動態寫下：「咁都得！聲畫唔同步喎師兄！」、「我真係好嬲！」參賽者JJ連續發表了數則貼文：「好地地一個表演，你整到我哋甩曬Beat，對唔對得住Team A1？」他又認為節目組欠Team A1一個道歉，同時令支持他們的朋友失望，最後更標籤「佛都有火」。

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A1組成員又上傳了錄影當時拍下的短片，力證演出沒有Off-Beat的清白，生氣的背後不難看到他們對這個演出的着緊，希望能呈現最好的演出予觀眾，Oscar說：「Micheal Jordan是我最愛的分組Item。我承認，我對這次演出的播映是有期望的。因為我們很重視，因為我們成功過，所以，請願（原）諒我的失望。」Stanley說：「我個人由全民造星I到II，最喜歡的一個表演。 可能每個人都只得一次機會被觀眾接受，看見，但因為『唔知咩原因』 浪費了，失去了。 好嬲，真喺好嬲！我都想比（畀）人看見，我都想證明自己的進步，但點解？點解又白白浪費一次機會？」因為重視，因為努力過，所以落差更大。

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技術錯誤出現後，監製花姐在接受《香港01》訪問時證實了他們的實力：「A1跳得好好係應該贏！」作為A1組對手的B1組成員亦紛紛在個人IG轉載沒有Off-beat的片段，為A1組抱不平，MIRROR成員Anson Lo說：「是一個令我們心服口服的演出！」B1組參賽者Aiden（洪助昇）亦贊同：「是一場很棒的表演！」George（歐鎮灝）說：「令到我輸得心服口服嘅MJ表演。」同為參賽者的Justin（陳樂）亦留言：「個人私心咁多輪其中一個最鍾意嘅表演就咁樣被摧毀。」

連音樂總監CM老師+MIRROR成員都留言！

花姐坦承節目剪得非常趕急：「我嗰組出名俾人投訴，出街之前我都係Re-edit緊，因為我對節目質素有要求，呢集尋日（22日）出街，我係前日（21日）先睇。」她又表示在看Master時只覺得是A1組唱甩了一點，並無察覺到這個是技術上的錯誤，是為疏忽，但並非聲畫不同步：「Edit嘅時候係冇問題，Dubbing嘅時候唔知點解音樂同人聲褪咗兩格，即12分之一秒係甩咗，錄嗰陣音樂係同人聲一齊錄，我哋都唔知點解條聲離奇地分開咗，離奇在個嘴係啱但音樂唔啱！」而至今未找到事故原因，皆因以前從未發生過，花姐承認錯誤，同時亦表示內疚：「原來香港觀眾咁專業，亦都對A1組唔住。」

花姐自言知道《全民造星》第一季已經有觀眾說節目不公平，但她信誓旦旦說：「我阿花做嘅節目從來冇試過有一場比賽係唔公平！」（資料圖片）

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花姐亦透露心情，指自己因網民盡數ViuTV或製作團隊感到失落：「你哋可以鬧我係個唔好嘅監製，但我哋嘅團隊每日每夜好勤力地做，冇呢個團隊就冇《全民造星》、亦都冇MIRROR！」她表示了解A1組的失望：「我願意用阿花個名同A1組、觀眾道歉，但唔希望大家傷害製作團隊同ViuTV，我嘅底線係唔容許有人攻擊幫我做嘢嘅人。」花姐承諾會重新剪輯A1組的演出片段，然後放上YouTube、Facebook等平台：「希望觀眾知道究竟差幾遠！」