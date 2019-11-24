【全民造星II】終極10強名單提早流出　花姐：我覺得冇乜影響！

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》自9月30日開播，在觀眾間掀起不少討論；從MIRROR成員加入競賽，與第二季參賽者組成新的60強，兩者之間可謂擦出不少火花。節目原定只有45集，即將會在11月29日完結，但根據記者推算，下星期一（25日）播出的第40集內容將正式定下比賽30強，及後僅剩下4集內容，應不足以播放30強進10強競賽連復活戰的片段。

至於觀眾喜歡看的幕後花絮部份，花姐就說稍後應會上載網絡。（資料圖片）

監製花姐（黃慧君）在接受《香港01》訪問時承認《全民造星II》將會添食5集 ── 原定44集，1/10因為國慶暫停播映 ── 共播出49集，即會播放至12月6日。綜藝節目添食為罕見的情況，花姐說：「因為個節目豐富！我哋拍完發現有啲Segment多，覺得唔好嘥，就同公司講有啲Segment都幾好睇，想播長啲！」與此同時確定接檔《全民造星II》，由麥長青（麥包）、金剛主持的《C9旅行團》及靈異節目《入住請敲門4》亦被推遲一星期至12月9日才播出。

點擊圖輯看有哪些參賽者晉身十強～（流傳名單O_O）

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關於大眾都十分期待的總決賽的資訊，例如：確實的十強名單、粉絲參與決賽的方法、評判的名單、賽制等…花姐表示節目將在12月8日舉行公開記者會公佈。近日不斷有關於比賽十強的名單流出，花姐也好奇名單外泄的原因，但她不擔心因此令觀眾失去驚喜：「相信觀眾係鍾意睇佢哋嘅成長過程，我又覺得冇乜影響，始終大家最想知都係邊個贏，而呢個係Live先知！」