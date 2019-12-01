【多圖】台灣網紅擁逾百萬粉絲　自爆服用荷爾蒙重要部位萎縮

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台灣著名網紅小A辣，擁有143萬粉絲，外表上跟一般女孩子無異，眼大大、身材惹火，還有修長美腿，又不時上載跟男友的甜蜜合照，但他其實是男兒身，近日在Facebook講述自己跨性別身分所受到的壓力，又表示現時服用荷爾蒙，生殖器官正在萎縮，網民一方面震驚他的言論，卻又留言鼓勵他面對自己的性向，令他感到人間有愛。

小A辣外貌上完全看不出是男兒身。（小A辣IG圖片）

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小A辣原名黃柏軒，性別上是男人，但他從幼稚園開始，已經希望當女孩，但卻承受著家庭的壓力，雖然他愛作女性打扮，卻一直未有改變自己的身體，直至去年他進行了隆胸及整容手術，大幅度改變外貌，只是仍保留男性的重要部位，視覺上活脫脫是一名惹火美女，而且他一直希望跟異性戀的直男戀愛，擁有一份沒有壓力的愛情，真正當一名女孩子。

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小A辣不時展示跟男友的拍拖照，甜蜜放閃。（小A辣IG圖片）

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近日小A辣在Facebook表示遇上陌生人跟蹤他，有網民開玩笑說可以展示男性部位，對方便會退避三舍，而小A辣竟然自爆因為太小嚇不走對方，原來他正服用荷爾蒙，重要部位已經萎縮，小A辣並透露有意變性，他的言論令粉絲大嚇一跳，但仍支持他的決定，並紛紛留言鼓勵他，對跨性別人士無疑是一個很大的鼓舞。

小A辣甚懂打扮，外形可人，擁有逾百萬粉絲。（小A辣IG圖片）

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