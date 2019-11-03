【多圖】台女星元元穿Deep V婚紗報喜訊？　「新郎」送上深情一吻

台灣女星元元(吳婕安)，以敢言性格及豐滿身材在娛圈走紅，俘虜了不少男粉絲，近日元元突然宣布「我們結婚了」，並Po出一襲性感Deep V的婚紗，畫面固然十分吸睛，但婚訊消息卻令粉絲瞬間崩塌，更好奇哪一位幸運兒能夠抱得美人歸？真相揭開後，只是得啖笑，亦令人鬆一口氣。

台灣女星元元近日在IG宣布「我們結婚了」，讓人好奇新郎是誰？（元元IG圖片）

台灣綜藝節目常客元元，不時都會穿上性感衣著，甚至是比堅尼上陣，她曾透露並非因為她賣弄性感，而是節目組要預先知道她當天的衣著，不夠性感的會被打回頭重新挑選，為了上節目才無奈性感，由於元元身材十分誇張，所以每次玩遊戲都會有洩露春光的情況，包括吳宗憲主持的《綜藝玩很大》、小鐘節目《愛玩客》，元元上陣玩遊戲，很多時要在重要部位打上草莓圖案，惹來無限遐想。

元元高清美圖：

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元元主打健康性感，不會太過暴露。（元元IG圖片）

近日宅男女神元元在Instagram上載自己的婚紗相，前胸位置還是大Deep V設計，將她豐滿身材表露無遺，她還留言「我們結婚了」，令粉絲一方面戥她高興，同時因為女神名花有主而有點失落心情。但很快元元已供出「新郎」身分，原來是元元的好友林莎，元元透露「她(林莎)昨天說要娶我，結果我們今天登記了！歡迎祝福我們」。原來她們只是到韓國進行拍攝工作，而除了元元外，林莎也有換上婚紗，還對元元深情一吻，令不少粉絲又羨又妒。

林莎高清美圖：