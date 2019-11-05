【多圖】台美女網紅張香香突然「大肚」　拍片講述心酸真相

台灣網紅張香香，曾以「10大無名正妹」在網上走紅，讓她由桃園的飲料店員，開始了幕前生涯，拍攝綜藝節目外，又當上模特兒及網紅，一向以S形身材自豪及性感打扮的她，近日卻被發現在百貨公司逛街時，手按小腹，明顯地凸出了一個大肚子，仿如有了幾個月身孕，但知道真相後，卻令人哭笑不得。

張香香五官精緻，氣質清純，被封為宅男女神。（張香香IG圖片）

張香香在台灣KOL界，一向有甚多粉絲支持，單是Instagram追蹤人數已近47萬，精緻臉孔加上誇張身材，每次張香香在ig晒靚相派福利，獲網民紛紛俾Like。不時大晒21吋水蛇腰的她，近日逛百貨公司時，身穿綠色連身短裙，卻見到小腹明顯凸起，仿如有了幾個月身孕，令無數粉絲瞬間崩潰，以為女神懷有身孕，但相片曝光3小時後，張香香穿上同一條裙拍片放上網，竟然回復女神小蠻腰，相當匪夷所思。

張香香高清美圖：

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張香香手按凸起的小腹，即令人有無限聯想。（張香香IG圖片）

一直有傳張香香有一名富豪契爺，是台灣名媛孫芸芸的父親孫道存，而女神突然大肚，難免令人有無限聯想。真相是張香香每日也會經歷「大肚」過程，她解釋「每次吃飽都可以直接扮孕婦，因為我胃氣脹，加上有胃下垂，所以吃多吃快吃飽，都會變成3小時孕婦。」張香香飯前飯後，完全是截然不同的兩副身材，對很多女性來說，肯定是超級惡夢。

張香香高清美圖：

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