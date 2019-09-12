【多圖】台男愛上變性女友曾感動萬千網民　生兒育女成為心中刺

台灣網紅罔腰(江嘉文)及鳳梨(吳泓逸)，曾經有一段感動萬千網民的愛情故事，皆因罔腰結識鳳梨時仍是男兒身，鳳梨知悉真相後，想了5秒已經承諾廝守終身，之後花了50萬台幣讓「女友」變性，真正成為男女朋友。可惜愛情童話原來只是一個天大謊話，4年後罔腰、鳳梨各自出軌，分手後更雙雙數臭對方，再見不是朋友。

罔腰外貌百分百是美女，看不出曾經是男兒身。（罔腰IG圖片）

罔腰擁有一對水汪汪的大眼睛，身材火辣，還有一條小蠻腰，但願意跟她交往的男性卻少之又少，皆因她是一名變性人。4年前，罔腰在麵店遇見了雄糾糾的鳳梨，彼此見面已有觸電感覺，彼此交往一個月後，罔腰終於跟鳳梨坦白，說出自己是男兒身，雖然外表看不出來，鳳梨在5秒後已經完全接受了對方，又花了50萬台幣幫「女友」變性，徹底變成女兒身，二人相戀後每一天也分享生活點滴，二人又拍攝了婚照，罔腰穿上婚紗後喜孜孜自稱「吳太」，浪漫的愛情經歷，感動了70萬網民，紛紛送上祝福。

罔腰女性化一面：

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罔腰跟鳳梨曾有一段浪漫愛情，可惜最終各自出軌，分手收場。（罔腰IG圖片）

愛情故事原來並未完結，廝守終身的承諾，最後只是淪為天大謊話，去年罔腰拍片哭訴，指鳳梨帶了一名女子到汽車旅館，而鳳梨解釋雖然自己做錯了，但並非對女友不忠，而是因為想有小孩子，所以找代母幫忙，由於他是家中長子，一直承受著父母的壓力。生兒育女，成為罔腰跟鳳梨心中的一條刺，為二人終結戀情埋下伏線。

罔腰與鳳梨過去浪漫生活照：

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二人重現《天若有情》的經典場面。（罔腰IG圖片）

早前二人終於承認分手，而網民一面倒鬧鳳梨是渣男，辜負了罔腰純純的愛，利用了罔腰的知名度，增加自己人氣，鳳梨由溫柔暖男，變成背叛女友的賤男，形象一落千丈。近日鳳梨接受媒體訪問，稱罔腰一心毀了他，澄清二人從未結婚外，又聲稱握有罔腰跟其他男人一起的照片及對話，只是他不想交給媒體，不想傷害到罔腰。由一段可歌可泣的愛情故事，變質成互揭瘡疤的醜陋結局，令人不勝唏噓。