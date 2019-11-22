186.5 cm許凱破格男扮女裝演出　粉絲大讚夠嫵媚十足仙女下凡

內地男演員許凱在內地古裝劇《延禧宮略》中飾演富察傅恆一角爆紅後，接連機會《招搖》、《烈火軍校》均獲得好評。一向外表帥氣的他，近日更在網絡古裝喜劇《從前有座靈劍山》中首次挑戰男扮女裝，嫵媚的模樣卻意外地大獲粉絲讚賞，大呼許凱簡直就像「仙女下凡」一樣。

許凱在內地古裝劇《延禧宮略》中飾演富察傅恆一角爆紅。（《延禧攻略》劇照）

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《從前有座靈劍山》由許凱和台灣女演員張榕容主演，最新一集講到許凱為了擊破邪教，原先打算與張榕容上演「老父賣閨女」的戲碼獻身，卻沒想到邪教長老是個喜歡平胸女子，因此豐滿的張榕容慘被退貨，許凱只能犧牲自己男扮女裝將自己送上門。他雖然覺得扮女裝很尷尬，只給自己2分，但186.5 cm高的他扮起女裝上來卻非常嫵媚，不但表情自然，搔首弄姿亦有模有樣，顏值不輸女主角！

網民大呼許凱簡直就像「仙女下凡」一樣。（微博：@愛奇藝）

許凱挑戰男扮女裝大獲好評。（《從前有座靈劍山》影片截圖）

許凱男扮女裝逐格睇：

+ 12 + 11 + 10

網民看過許凱的女裝演出後大讚他敬業，紛紛留下「傾國傾城、顛倒眾生」、「心動了」、「你明明很享受女裝」、「作為女生我自愧不如」等留言。

許凱外表帥氣，新高186.5 cm。（微博：@許凱soso）

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