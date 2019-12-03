高以翔向女友求婚前一天猝逝　生前遺願只求成家立室

台灣藝人高以翔上周三（27日）在內地浙江錄製節目時猝逝，昨天（2日）高以翔遺體在二哥高宇橋、23歲女友Bella（蘇湘涵）陪伴下，趕在頭七之前回到台灣。高以翔兩位生前摯友蔣珅和瑋盧毅（James）分別在網上心痛撰長文悼念亡友，前者透露高以翔原本打算在28日向女友求婚；後者指看見好友的遺體躺在箱子中，一雙大長腿不太塞得進去而感到憤怒，但想到「善良」是他的遺志，所以收回了自己的脾氣。一字一句都令人感到悲慟心酸。

高以翔上月錄製內地節目期間不幸猝逝，昨日（2日）遺體在女友陪同下運回台灣。（高以翔IG圖片）

好友透露高以翔計劃向女友求婚 不幸前一天猝逝永別

蔣珅瑋透露前陣子和高以翔聊天時，對方跟女友兩家人本來在28日晚有一個重要晚餐，「過幾天我們就能聚聚了，到現在我終於知道了你為什麽那天突然短信問我人在哪裏，因為你們兩家人馬上有一個非常重要的晚餐，你希望我到場陪你見證你將要開始的一個新的人生篇章。」暗示高以翔原本打算向女友Bella求婚，可惜他卻不幸在求婚前一天猝逝。高以翔生前曾經透露過，他其中一個願望是成家立室，還有的就是在百忙的工作之中抽出時間，跟父母家人坐下來好好吃一頓飯。這麼微小的心願，這麼善良的人，竟然等不到願望達成就離開人間。

高以翔生前好友蔣珅瑋透露對方原本打算於28日晚向女友求婚，卻不幸在求婚前一天驟逝。（蔣珅瑋FB截圖）

另一摯友長文悼念：你是天使，世間不值得擁有你

高以翔今日頭七，他的另一位摯友盧毅昨日由機場陪伴到靈堂。當日收到高以翔在拍攝現場昏倒消息後，盧毅第一時間訂機票飛到寧波，卻在途中收到對方猝逝噩耗，他直言未有心理與好兄弟永別，「我一路上掉眼淚，感覺自己像個空殼一樣，直到看到你躺在箱子裏，那雙大長腿還塞不太進去，我這才崩潰。」

「下飛機，見到了浙江衛視的人，我立馬想揮他一拳，但看到你媽媽，爸爸，跟他們說『辛苦了，你們也不希望這樣。』我才收回我的脾氣，因為『善』是你的legacy，我不能毀壞。」盧毅心痛表示自己還沒辦法接受好兄弟的驟逝，「後來想想，你的確在這個凡間不適合，因為你是上帝派來的天使，We don’t deserve you.」

高以翔摯友盧毅（中）為亡友的離世感到心痛，認為人間不值得擁有像他這樣的天使。（高以翔IG圖片）

做一輩子朋友都不夠 好友盼望天堂再聚

「我的大事、小事，甚至不關你的事，你都永遠站在我背後……溫暖、友善、永遠把別人的需求放在自己前面。」盧毅又盛讚高以翔沒有小聰明，但有大智慧，雖然他師氣的外型走到哪裏都成為焦點，但他總是希望焦點在別人身上。他指高以翔從來不抱怨工作，但在倒下前那句「我不行了」代表他真的累了。

盧毅跟高以翔從15歲在溫哥華學校校隊認識，兩人相識19年，他說：「做（作）為你的好兄弟，一輩子都不夠。你卻先離開了……這種從身體最深處發出來的痛，跟撕裂的感覺，我34歲，還未經歷過。」失去摯友的痛令他寧可從來沒有跟高以翔深交過。盧毅盼望他日能與摯友在天堂再聚。

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