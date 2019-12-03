【MAMA 2019】TWICE、BTS等最強陣容出席　王嘉爾Lucas再度相遇

一年一度的大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2019）將於周三（4/12）隆重舉行，首次在日本名古屋巨蛋進行，並由演員朴寶劍擔任主持人。多組人氣偶像，包括BTS防彈少年團、TWICE、GOT7、MAMAMOO和ITZY等也獲邀出席，陣容非常鼎盛！今年有別於以往幾年在香港舉辦，大會移師到日本舉行，可是香港粉絲仍能通過JOOX的直播，同步收看。

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「MAMA 2019」移師日本舉行，香港粉絲可透過JOOX收看直播。（FB/@mcountdown）

「MAMA 2019」將於香港時間周三（4/12）下午5時正式開始。今年頒獎禮未有在香港舉行，加上將是BTS防彈少年團大哥Jin入伍前，最後一次全組齊腳出席，因此部份粉絲略為感到可惜。今年音樂串流平台JOOX亦有為未能親身飛到日本的粉絲，提供同步直播及中、英文翻譯字幕，相信粉絲也不需太過失望！除了通過通過手機、桌面應用程式和網站收看直播外，粉絲更能向支持的偶像送上JOOX金幣打氣，同步見證偶像獲獎的珍貴時刻 !

重溫「MAMA 2018」盛況：

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繼去年的強大陣容後，今年「MAMA 2019」的出席名單也相當厲害！早前官方已宣布，BTS防彈少年團、TWICE、MAMAMOO、ITZY、請夏、MONSTA X、GOT7、SEVENTEEN、TXT、JYP、ATEEZ、WayV（威神V）、ONEUS和英國女歌手Dua Lipa都在出席名單上，實在讓粉絲非常期待。除了再度期待BTS防彈少年團能否一次包攬所有大獎外，香港粉絲最關注的相信必定是Jackson王嘉爾和Lucas黃旭熙兩位香港人，在頒獎禮上再見面的一幕，未知二人合體又會刷出甚麼新火花呢？

BTS防彈少年團暫時在「最佳年度歌手」等5個獎項中領先！（FB/@bangtan.official）

按圖睇「MAMA 2019」出席名單：