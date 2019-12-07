【多圖】知名健身YouTuber周六野曬完美身材　一件頭無阻騷馬甲線

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知名健身YouTuber周六野（Zoey）早前宣布與拍拖六年的外國男友分手，震驚網民。當時，她更在微博講道：「其實，我和柯里安分手幾個月了……我們在一起度過了六年美好的時光，但是青春短暫，還有很多迷茫，他是個很好的男生，分開因為我想要獨立的空間去面對自己，去獨自走一程，謝謝大家的關心和喜愛！我還會陪你們一路走下去的！」雖然網民難以接受，但都祝福Zoey有個新開始。

周六野近年深受女性粉絲歡迎！（IG/@wildsaturday_zoey）

她和前男友不時在網上曬愛！（YouTube網上截圖）

完美的身材更是令人羨慕！（IG/@wildsaturday_zoey）

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Zoey本身是機械工程師，但由於熱愛健身，取得美國認證私人健身教練資格，並在網上分享最科學安全有效的健身美體方法。目前，她微博粉絲人數高達150萬，YouTube頻道有71.7萬訂閱者。回復單身的她，最近終於收拾心情，更和閨密到海邊曬完美身形！

Zoey是不少少女的偶像！（IG/@wildsaturday_zoey）

出埋自家運動品牌，相當叻女！（YouTube截圖）