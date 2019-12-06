【多圖】台女星徐瑋吟被偷拍裸照案審結　女神私密靚相逐格睇

台灣女星徐瑋吟(鮪魚)，出外景時跟另一女星辜莞允同房，其後指對方偷拍她裸照，並傳給男友欣賞，二人各有說法，最終對簿公堂，近日案件終於審結，由於徐瑋吟聲稱的裸照已經刪除，令全案沒有「照片」供檢察官查證是否裸露，遂以證據不足作結。其實徐瑋吟出道後，不時以性感打扮上綜藝節目，而且她在Instagram Po出的自拍照，尺度亦相當大膽，下文為大家帶來她的高清靚相。

徐瑋吟外貌清純，被封為宅男女神。（徐瑋吟IG圖片）

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徐瑋吟以笑容甜美，身材惹火為人熟悉，現年只得25歲，曾擔任《國光幫幫忙》助理，入行後主力在小鐘的旅遊節目《愛玩客》做主持，而發生被偷拍事件，就是在帛流拍攝節目，而近年在台灣人氣節目《凹嗚狼人殺》，亦有見到她的蹤影，但由於她玩得差勁，被網民封為節目老鼠屎，雖然如此，但她的IG仍有高達18多萬的追蹤者，一直跟進她的動向，而她亦不時以性感衣著，向粉絲大派福利，希望她快點走出被偷拍陰霾，回復爽朗笑容。

【多圖】台女星辜莞允偷拍閨密出浴 露點裸照傳給男友欣賞？

徐瑋吟跟辜莞允拍攝《愛玩客》，發生了偷拍事件。（辜莞允IG圖片）

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