【高以翔逝世】《追我吧》主持華少否認離職兼道歉：從未停止悲痛

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高以翔錄製大陸「浙江衛視」節目《追我吧》時猝逝，參與錄製的觀眾曾爆節目主持人華少在事發當下稱「都是他們的錯」，7日傳出華少不滿節目組作法，將離開待了14年的浙江衛視，稍晚他透過微博回應：「從未停止悲痛。我的家在浙江，離開並不是我選擇的方法。」

目睹高以翔身亡經過的華少，曾被民眾直擊在2日深夜著黑衣回到事發處，站在高以翔倒下的花壇旁邊長時間默哀，精神狀況堪憂。今傳出他對浙江衛視及節目組的處理方式相當感冒，有意遞出辭呈，在離職傳聞滿天飛之下，他透過微博否認，發文說：「感謝每一位，給大家鞠躬了。從未停止悲痛。我的家在浙江，離開並不是我選擇的方法，會帶著歉疚和感恩的心前行，謝謝你們的愛。」 ​​​​

而浙江衛視節目宣告永久停播，許多網友仍替高以翔抱不平，認為浙江衛視及節目組並未明白交待事情始末。高以翔的靈堂今暫停對外開放，從明起至12日才重新接受演藝圈好友弔唁。

高以翔錄製大陸「浙江衛視」節目「追我吧」時猝逝，參與錄製的觀眾曾爆節目主持人華少在事發當下稱「都是他們的錯」（微博@Host 華少）

高以翔錄製大陸「浙江衛視」節目「追我吧」時猝逝 :

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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