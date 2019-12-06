【高以翔逝世】浙江衛視代表到靈堂弔唁　僅逗留9分鐘被批無誠意

35歲台灣藝人高以翔日前在浙江寧波拍攝浙江衛視的真人騷《追我吧》期間突然暈倒，心臟一度停頓達3分鐘，最終經搶救後證實猝死。浙江衛視節目組隨即受到千夫所指，電視台最終亦決定永久停播《追我吧》。 高以翔遺體日前已運返台北，親友連日來到位於金寶軒的靈堂拜祭，其中浙江衛視周五（6日）也派出數名代表到場弔唁，出現9分鐘後隨即離開，並遭到網民批評是「走過場」兼「毫無誠意」。

浙江衛視代表到高以翔的靈堂弔唁後上車離開，用時9分鐘。（視覺中國）

據台媒報道，當日中午大約12點50分，浙江衛視的代表一身黑衣現身靈堂，致意完後一行人不發一語走出金寶軒，對於高以翔的意外並未多做解釋，然後隨即上車離開。有指他們是避免引起騷動，才會「快閃」悼念後低調離場。

但微博上有大量網民留言表示不滿，認為浙江衛視一行人弔唁時間太短，「一點誠意也沒有，沒人性，那麼假，還不如不要來。」也有人認為他們只是過來走個場而已，「人家本來就理虧了，也沒有臉多停留。」

內地粉絲委託花店送花到高以翔靈堂前致意。（視覺中國）

據悉，當日也特別開放粉絲悼念，寒風大雨中，一整天共計730名粉絲在大雨中排隊等候，向偶像致意告別，甚至有內地粉絲一路追隨。一名來自福建的粉絲走出靈堂後即崩潰大哭，這名粉絲表示自從看了劇集《遇見王瀝川》之後就迷上高以翔，得知他驟逝消息就買機票來台守候，等到靈堂開放前往致意，並稱會一直待到15日公祭結束後才會離開台灣，之後則固定於每年清明節或高以翔生日來台悼念，粉絲們也發動折萬隻紙鶴祝福。

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高以翔女友Bella（右）在拇指上戴着高以翔生前戴過的尾戒。

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央視：願類似悲劇永不重現

高以翔猝死事件震驚兩岸演藝圈，內地官媒《央視新聞》5日就《追我吧》停播發表熱評稱，永久停播節目，是給逝者及其家人一個交代，也是給公眾一個交代。願逝者安息，願類似悲劇永不重現。

熱評指出， 對高以翔的最好告慰，也許不是停掉一檔節目，而是深層次「反芻」悲劇何以發生？究竟哪個環節出現了問題？如何消除隱患、舉一反三？為此，更應該盤梳整個綜藝生態，通過外部監督和自我省思讓整個行業更健康可持續。

高以翔在浙江寧波拍攝綜藝節目時死亡。（微博）

（綜合報道）