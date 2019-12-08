【全民造星II】MIRROR為十強打氣　非大熱門竟獲最多成員睇好？

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》決賽在即，終極十強參賽者於周日（8日）為自己拉票。上屆比賽的師兄MIRROR也有出席為他們打氣，贈他們幾句心得。雖然新一季的參賽者有大量粉絲去撐場，不過現場所見，「鏡粉」（MIRROR的粉絲名稱）還是暫大多數，證明MIRROR的魅力不減！

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被問到覺得新一季的十強哪個參賽者最符合MIRROR的形象，Edan就推Phoebus（吳啟洋），因為是在偶像和男團的角度去看，對方是合適的。Edan更私心說︰「我鍾意佢對腳好長，比例好好。」（梁碧玲攝）

被問到MIRROR成員的心水冠軍，身為上屆冠軍的姜濤就顯得有點尷尬，他說︰「我揀大家（所有參賽者），因為唔想特別話心水，我好驚畀大家壓力，所以每個人都希望攞到最自己滿意嘅成績。」在旁的Ian（陳卓賢）表示同意，而Edan（呂爵安）就選MC（張天賦），原因竟然是因為他們「撞樣」！他解釋︰「佢攞冠軍好似我攞咁！」非常搞笑。隊長Lokman（楊樂文）Alton（王智德）支持同是A組的參賽者JJ（范卓言），Lokman指對方唱歌好聽，跳舞好看。如此說來，暫時JJ得到最多（3位）MIRROR成員的支持。

去年《全民造星》也有拉票日，而且在銅鑼灣某商場舉行，一年過去，MIRROR成員以師兄的身份出席今年的拉票日，Stanley（邱士縉）坦言感受很深，「我仲記得上年嘅拉票日係好哄動，去到係會嚇親，咁多人嘅，粉絲都好好，除咗佢哋支持嗰個之外，其他人佢哋都會歡呼，所以即刻回想返起個感覺。」而Jeremy（李駿傑）都覺得好有感觸。（梁碧玲攝）

MIRROR不和？ Stanley與Lokman即場嘴咀粉碎傳聞

外界不外乎談論關於會否加人入MIRROR，Lokman覺得是好事，「因為多咗幾個隊友，然後勢力再強大，係好事嚟嘅。」那會否減人？他們笑說︰「花姐應承過唔會減嘅！重組都唔會嘅，太快啦。」在旁的花姐說︰「你哋有人想走咩？」他們笑指︰「冇啊！份約都未完！」網上有留言或聲音指其實MIRROR成員之間並不是太融洽，對此Anson Kong（江熚生）反問︰「現場覺得我哋有冇唔融洽啊？」Stanley笑言︰「現在我哋互相錫一啖囉！」場面搞笑，其後他續說︰「我覺得有機會係因為我哋而家呢幾個月忙住《造星》，跟住忙住分組，少咗好多單純12個出去工作，所以我哋少咗12個聚埋一齊，之前分開A、B、C組，少咗接觸啫可能，觀眾可能會咁覺得。今日我哋都互相補位，啲默契都仲喺度！」

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