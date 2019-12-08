【全民造星II】原來有「內定冠軍」？　花姐自爆最新決賽三甲預測

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》於本月15日就會舉行決賽，十強參賽者於周日（8日）中午出席在紅磡某商場舉辦的拉票活動，除了跳出主題曲《前傳》外，各自也有他們的表演部分，吸引數百粉絲到場，更有粉絲表示在昨晚已到場「霸位」。活動現場尖叫聲不斷，一於在賽前來個人氣大對決，現場所見，MC（張天賦）的粉絲最多，人氣超勁，而Oscar Li（李祉均）和George（歐鎮灝）的粉絲團陣容也不能小覷。

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十強參賽者（左起）︰Phoebus（吳啟洋）、Oscar Li（李祉均 ）、Mike（曾比特）、MC（ 張天賦）、Tank（梁德忠）、JJ（范卓言）、Brian（阮頌揚）、George（歐鎮灝）、Hugo（丘凱雄）、Justin（陳樂）。（梁碧玲攝）

原定MC是唱Shawn Mendes的《Where Were You In The Morning》，但現場就轉成了唱出在比賽也唱過的《I’m Not The Only One》，他在接受《香港01》訪問時，表示自己抱病演出，「呢首算係我發揮最穩定嘅一首，所以我為咗唔冒險，咁我就用言呢一首。」原來MC有一個稱號叫「內定冠軍」，他說這不是自稱的稱號，其實是有由來的，「當初有一集Tank（梁德忠）就話要敲鐘（退賽），嗰時花姐（節目監製黃慧君）發牢騷嘅期間就講咗句『咁我話MC係內定冠軍，你哋信唔信啊？』於是我就俾咁多個人，由99強笑到而家10強都keep住話我係內定冠軍，所以呢個名係花姐賜俾我嘅，都榮幸嘅。」（你覺得自己係咪？）「我唔敢講係內定啦，（Justin陳樂立即諷剌他︰「公認？」）都唔係！我未敢好有信心住，我對自己好有信心，但對個結果未有咁大信心住，都係盡全力！都係老土嘢。」

【全民造星II．專訪】決賽前大爆料！ 參賽者鏡頭前後反差大？

現場粉絲眾多，舉辦活動的紅磡某商場內，三層靠近圍欄位置都企滿人。（梁碧玲攝）

十強拉票扭轉觀感 花姐：好多人演出意料之外

雖然MC就謙稱非必勝，但在花姐在接受《香港01》記者訪問時，就指MC是她心水的冠軍。被問到她對十強今天的表演和狀態滿不滿意時，她指︰「有好多人嘅表演都係我意料之外，我本來已經有心水估邊個冠亞季軍，我睇完今日個表演我又有另外嘅睇法喎突然間。」

那麼她心目中最新的三甲又是誰？她就指是Oscar﹑Mike（曾比特）和MC。談到MC，她覺得他今日keep到一貫的水準，是否有力成為冠軍？她直言︰「我心裏面係幾想係MC，我覺得MC係有佢嘅實力，我睇到佢由一開始態度唔係幾好，跟住到而家見到佢有明顯嘅進步，我又好開心見到好多人支持佢，所以我都好希望佢嚟緊會有好成績。」

不過，被問到會否Mark實MC簽他入ViuTV，她就說︰「我又未諗，我啱佢時佢又未必啱我，所以我未決定。」暫時她希望看完決賽才決定會否簽今年的參賽者。

花姐本來覺得Oscar可能會表現平平，「我諗Oscar死緊！佢應該一開口就評判都頂佢唔順，睇完今日表演我又覺得佢幾有魅力，得到幾多粉絲嘅歡心」至於Mike，她覺得原來他也有觀眾緣。（梁碧玲攝）

至於同場的Justin（陳樂）和Hugo也是實力唱將，有不少粉絲，也可能會跑出，他們就指除了自己外，也看好Oscar。看來Oscar的人緣也相當不錯！在台上時，Justin被爆有「寒背」的問題，節目中，也有講過他在表演時，雙手常常不知放哪裏，有點尷尬，他笑言︰「我覺得呢個係我個特色嚟嘅，不過改緊嘅，同埋『寒背』嗰啲問題我覺得都好嚴重，我一上到台望到Eric Kwok老師，都提返自己唔好『寒背』。」而Hugo唱歌非常有魅力，但他就自認是十強裏面跳舞最差的一個，「我都會努力，因為嚟緊十強表演我都會再郁吓少少，會跳少少舞，挑戰吓自己，試一啲得意啲嘅舞風。」

被問到是屬於「大熱門」贏家，MC（左二）說︰「熱門同埋真係贏到係兩回事嚟嘅，但係上到熱門已經好開心㗎啦，起碼有一班人有關注我啦，未必一定鍾意我啦，起碼係有留意我做到啲咩﹑改到啲咩變化。」（梁碧玲攝）

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