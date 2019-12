【全民造星II】原來有「內定冠軍」？　花姐自爆最新決賽三甲預測

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》於本月15日就會舉行決賽,十強參賽者於周日(8日)中午出席在紅磡某商場舉辦的拉票活動,除了跳出主題曲《前傳》外,各自也有他們的表演部分,吸引數百粉絲到場,更有粉絲表示在昨晚已到場「霸位」。活動現場尖叫聲不斷,一於在賽前來個人氣大對決,現場所見,MC(張天賦)的粉絲最多,人氣超勁,而Oscar Li(李祉均)和George(歐鎮灝)的粉絲團陣容也不能小覷。

十強參賽者(左起)︰Phoebus(吳啟洋)、Oscar Li(李祉均 )、Mike(曾比特)、MC( 張天賦)、Tank(梁德忠)、JJ(范卓言)、Brian(阮頌揚)、George(歐鎮灝)、Hugo(丘凱雄)、Justin(陳樂)。(梁碧玲攝)

原定MC是唱Shawn Mendes的《Where Were You In The Morning》,但現場就轉成了唱出在比賽也唱過的《I’m Not The Only One》,他在接受《香港01》訪問時,表示自己抱病演出,「呢首算係我發揮最穩定嘅一首,所以我為咗唔冒險,咁我就用言呢一首。」原來MC有一個稱號叫「內定冠軍」,他說這不是自稱的稱號,其實是有由來的,「當初有一集Tank(梁德忠)就話要敲鐘(退賽),嗰時花姐(節目監製黃慧君)發牢騷嘅期間就講咗句『咁我話MC係內定冠軍,你哋信唔信啊?』於是我就俾咁多個人,由99強笑到而家10強都keep住話我係內定冠軍,所以呢個名係花姐賜俾我嘅,都榮幸嘅。」(你覺得自己係咪?)「我唔敢講係內定啦,(Justin陳樂立即諷剌他︰「公認?」)都唔係!我未敢好有信心住,我對自己好有信心,但對個結果未有咁大信心住,都係盡全力!都係老土嘢。」

現場粉絲眾多,舉辦活動的紅磡某商場內,三層靠近圍欄位置都企滿人。(梁碧玲攝)

雖然MC就謙稱非必勝,但在花姐在接受《香港01》記者訪問時,就指MC是她心水的冠軍。被問到她對十強今天的表演和狀態滿不滿意時,她指︰「有好多人嘅表演都係我意料之外,我本來已經有心水估邊個冠亞季軍,我睇完今日個表演我又有另外嘅睇法喎突然間。」

那麼她心目中最新的三甲又是誰?她就指是Oscar﹑Mike(曾比特)和MC。談到MC,她覺得他今日keep到一貫的水準,是否有力成為冠軍?她直言︰「我心裏面係幾想係MC,我覺得MC係有佢嘅實力,我睇到佢由一開始態度唔係幾好,跟住到而家見到佢有明顯嘅進步,我又好開心見到好多人支持佢,所以我都好希望佢嚟緊會有好成績。」

不過,被問到會否Mark實MC簽他入ViuTV,她就說︰「我又未諗,我啱佢時佢又未必啱我,所以我未決定。」暫時她希望看完決賽才決定會否簽今年的參賽者。

花姐本來覺得Oscar可能會表現平平,「我諗Oscar死緊!佢應該一開口就評判都頂佢唔順,睇完今日表演我又覺得佢幾有魅力,得到幾多粉絲嘅歡心」至於Mike,她覺得原來他也有觀眾緣。(梁碧玲攝)

至於同場的Justin(陳樂)和Hugo也是實力唱將,有不少粉絲,也可能會跑出,他們就指除了自己外,也看好Oscar。看來Oscar的人緣也相當不錯!在台上時,Justin被爆有「寒背」的問題,節目中,也有講過他在表演時,雙手常常不知放哪裏,有點尷尬,他笑言︰「我覺得呢個係我個特色嚟嘅,不過改緊嘅,同埋『寒背』嗰啲問題我覺得都好嚴重,我一上到台望到Eric Kwok老師,都提返自己唔好『寒背』。」而Hugo唱歌非常有魅力,但他就自認是十強裏面跳舞最差的一個,「我都會努力,因為嚟緊十強表演我都會再郁吓少少,會跳少少舞,挑戰吓自己,試一啲得意啲嘅舞風。」

被問到是屬於「大熱門」贏家,MC(左二)說︰「熱門同埋真係贏到係兩回事嚟嘅,但係上到熱門已經好開心㗎啦,起碼有一班人有關注我啦,未必一定鍾意我啦,起碼係有留意我做到啲咩﹑改到啲咩變化。」(梁碧玲攝)

