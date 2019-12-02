【全民造星II】C組二次創作不受評判喜愛　網民︰C組最差的表演

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》第六回合快將結束，A﹑B﹑C三組為觀眾帶來多個精彩的表演。第四輪的表演，C組全體組員出動，演出《唐伯虎點秋香》，對決B組展現可愛一面的《Super Mario》和A組純sell舞功的《黑鏡》，但C組在這輪得到最低分，看來評判們都覺得表演不好看，跟花姐（黃慧君）和導師Eric Kwok的意見完全相反，究竟C組這個表演輸在哪一點呢？

相信大部分人都應該看過周星馳的電影《唐伯虎點秋香》。（網上圖片）

C組的表演主要是以周星馳《唐伯虎點秋香》為參考，二次創作當中的情節和引用了不少台詞，小魚更反串演出，最後大家跳出薛家燕的《皆大歡喜》，以一齣類似笑劇的形式演出。在綵排時，他們得到花姐的正評，更大讚「好睇」，但到真正表演時，除了評判之一的DJ李志剛讚「我覺得好開心，見到佢哋都玩得好開心，好enjoy」外，其他評語幾乎一面倒批評，而音樂人倫永亮更狠評︰「我覺得……欲哭無言。好騎呢，我get唔到笑嗰個（位）。」雖然導師們都不認同他的觀點，但網民似乎都覺得表演不好看，有人說「我全個表演都皺住眉黎（嚟）睇」﹑「真係唔識笑」和「C Team最差的一個表演」等。

其實都扮得好相似！（Youtube影片截圖）

點擊下圖睇吓更多表演嘅花絮同重溫︰

+ 18 + 17 + 16

究竟為什麼反應會這樣大？這個表演前提要看過和熟悉周星馳的這套電影，但其實也不是沒有可取之處的，可以get到的觀眾相信會看得非常開心。不過有三個元素似乎是這個表演未能滿足到節目和觀眾的期望。首先，如李志剛所說，的確是會給人欠缺原創性的想法，大部分情節和台詞也是跟電影一樣，如果比起其他組別，如A組自己創作的原創歌《Real Talk》，的確會有點創意缺乏和比下去的感覺。

網民的評價也不算好。（Youtube截圖）

點擊下圖睇吓網民講咩！

【全民造星II】MIRROR再參賽始終被質疑 網民︰叫全民再造星啦

【全民造星II】B組內鬥唔公平？ 學員George︰唔會懷疑係咪專登

C組的表演有傑出之作，例如C1的《Rule Breaker》。（Instagram@tank_leung）

C2組的團結和創意也為觀眾帶來不少感動。（Instagram@willlawcw）

其次，10個組員各有所長，例如Hottick﹑Tank﹑Frankie跳得，Mike唱得，Will又有結他了得，但這個表演就未能令他們發揮所長，並展現給觀眾看，整體來看似乎失去了亮點。另外，《唐伯虎點秋香》的確是一部很精彩和經典的喜劇電影，可是是否真的適合把它搬到一個選偶像的節目裏頭呢？感覺真的像評判們所說的，像是台慶的演出。可以看到的是，C組的成員們好努力的去把這件事去做好，但可能是這個Item本質上和比賽的形式不能配合到，未必是組員們出錯。

B3組雖然有4個成員都遭淘汰，但觀眾們十分喜歡他們的表演！（Youtube影片截圖）

其實，這類「歡樂型」的表演不是不能做，或許可以向拿手做這類表演的B3組參考，無論是「暴走版」《泡沫》，還是《神奇搖控器》等，會給人歡樂，但又可以凸顯到成員的優點和創意，又不至於太過「無厘頭」，即使他們後來只剩下Edan能晉級，但觀眾依然會記得所有表演，令人印象深刻，甚至覺得他們應該留低，為他們不值。

其實C組10人各有才華，點擊下圖睇吓！！