【全民造星II】粉絲嫌決賽太少觀眾名額　花姐︰其實上年都少位㗎

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》決賽在即，十強參賽者出席活動，為自己拉票，除了師兄MIRROR出席為他們打氣外，節目監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）也在場。很多粉絲都非常關心決賽的安排，花姐接受《香港01》記者訪問時透露更多。

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十強參賽者（左起︰Phoebus吳啟洋、Oscar Li李祉均、Mike曾比特、MC張天賦、Tank梁德忠、JJ范卓言、Brian阮頌揚、George歐鎮灝、Hugo丘凱雄、Justin陳樂）為自己拉票。（梁碧玲攝）

近來多場演唱會因交通安排問題而取消，花姐透露︰「初初公司有咁提議過嘅（不設現場觀眾），因為嗰時啲交通工具都未可以好正常咁運作，好早就收，我哋擔心開到咁夜，觀眾走唔走到，後尾而家安排咗有Shuttle Bus可以送到觀眾去有車搭返屋企嘅位置，同埋我哋都知道好多粉絲都好想嚟睇，所以我哋盡量都希望有觀眾。（但係名額好少？）其實上年都少位㗎，其實香港可以表演嘅場地唔係好多，當然我哋冇去到紅館咁大，我哋冇咁多粉絲啦，其次就九展就唔係成日都有場，所以今次已經book咗邵氏最大嘅廠，其實個位都keep返上次咁，都有800至1000。」

花姐指太多人想入場看，所以希望盡量滿足到大家。（梁碧玲攝）

至於大家都關心的評判名單，去年有重量級評判團︰環球唱片（香港）董事總經理黃劍濤﹑「玉女獎門人」周慧敏﹑國際星級排舞師Travis Payne、金像獎最佳導演劉偉強和ViuTV總經理魯庭暉。花姐說已經落實了今年的評判名單，但他們想暫時保密，「因為今年有好多參賽者都同我哋啲評判係識嘅，我哋為咗公平起見，我哋就唔想公開住。（參賽者都唔知？）唔知㗎，冇人知道。」到決賽之夜就自有揭曉！

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