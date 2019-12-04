【MAMA 2019】BTS防彈少年團成全場大贏家　破紀錄獲封「九冠王」

韓國年度樂壇頒獎典禮《Mnet Asia Music Awards》（MAMA 2019）今晚（4/12）於日本名古屋巨蛋隆重舉行，不斷創出新紀錄的「世界彈」防彈少年團（BTS）再度破紀錄，今晚連奪九個獎成全場大贏家，得到「九冠王」的成就。

BTS奪得「最佳男團」、「年度專輯（Album of the Year）」、「年度歌曲（Song of the Year）」、「年度藝人（Artist of the Year）」等九個獎，成全場大贏家。（影片截圖）

今年狀態大勇的BTS除了狂掃「Worldwide Icon of the Year」、「Qoo10 Favourite Male Artist」、「Worldwide Fan’s Choice」、「最佳男組合舞蹈表演」以及「最佳MV」五個獎之外，更眾望所歸包攬四個大獎，包括「最佳男團」、「年度專輯（Album of the Year）」、「年度歌曲（Song of the Year）」及「年度藝人（Artist of the Year）」，繼上星期舉行的《MMA 2019》大賞中成為「八冠王」後再破紀錄，在《MAMA 2019》中建立「九冠王」的偉業，展現出世界最強組合的面貌。

BTS成全場大贏家。（VCG）

Jin致辭時承諾會繼續製作出好歌曲，並感謝所有Army（BTS粉絲名稱）的支持和愛戴，並提到了韓國音源囤積的爭議：「希望製作好歌曲的藝人們都能得到認可，不正直的方法固然好，但用更正直的方法去創作出好的音樂如何呢？ 希望能有好的音樂，能迎接聽好歌的時代就好了。」隊長RM表示，未來必定會繼續發光發亮：「今年有很多不如意的事，真的辛苦大家了。我們能做的真的不多，我們會繼續努力製作音樂、繼續練習舞蹈，並成為大家的力量。」

（影片截圖）