【MAMA 2019】BTS防彈少年團成全場大贏家　破紀錄獲封「九冠王」

韓國年度樂壇頒獎典禮《Mnet Asia Music Awards》(MAMA 2019)今晚(4/12)於日本名古屋巨蛋隆重舉行,不斷創出新紀錄的「世界彈」防彈少年團(BTS)再度破紀錄,今晚連奪九個獎成全場大贏家,得到「九冠王」的成就。

BTS奪得「最佳男團」、「年度專輯(Album of the Year)」、「年度歌曲(Song of the Year)」、「年度藝人(Artist of the Year)」等九個獎,成全場大贏家。(影片截圖)

今年狀態大勇的BTS除了狂掃「Worldwide Icon of the Year」、「Qoo10 Favourite Male Artist」、「Worldwide Fan’s Choice」、「最佳男組合舞蹈表演」以及「最佳MV」五個獎之外,更眾望所歸包攬四個大獎,包括「最佳男團」、「年度專輯(Album of the Year)」、「年度歌曲(Song of the Year)」及「年度藝人(Artist of the Year)」,繼上星期舉行的《MMA 2019》大賞中成為「八冠王」後再破紀錄,在《MAMA 2019》中建立「九冠王」的偉業,展現出世界最強組合的面貌。

BTS成全場大贏家。(VCG)

Jin致辭時承諾會繼續製作出好歌曲,並感謝所有Army(BTS粉絲名稱)的支持和愛戴,並提到了韓國音源囤積的爭議:「希望製作好歌曲的藝人們都能得到認可,不正直的方法固然好,但用更正直的方法去創作出好的音樂如何呢? 希望能有好的音樂,能迎接聽好歌的時代就好了。」隊長RM表示,未來必定會繼續發光發亮:「今年有很多不如意的事,真的辛苦大家了。我們能做的真的不多,我們會繼續努力製作音樂、繼續練習舞蹈,並成為大家的力量。」

(影片截圖)