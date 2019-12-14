TWICE Sana教老闆朴軫永撒嬌　47歲大男人嘟咀擺心嚇親觀眾

韓國男歌手暨JYP娛樂創辦人朴軫永，一手捧紅不少偶像歌手包括Rain、Wonder Girls、miss A、2PM、TWICE、GOT7和ITZY等。近日他帶着新歌《Fever》回歸樂壇，反應相當不俗。昨天（13日）朴軫永現身音樂節目時，大曬TWICE成員Sana教的撒嬌，意外嚇親不少觀眾。

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朴軫永對鏡頭嘟咀擺心，讀者又接受得到嗎？（KBS截圖）

昨日朴軫永參與音樂節目《Music Bank》錄影，主持人訪問期間，他提到TWICE中的撒嬌王Sana有教他偶像式的打招呼法，並且即場示範。其後朴軫永對着鏡頭單眼及嘟嘴撒嬌，並擺出韓國偶像必備的手指心心，畫面震撼了不少觀眾。節目播出後，朴軫永撒嬌的一幕被網友製成動圖瘋傳，迅速成為網上熱話。今年已47歲的大男人在鏡頭前嘟嘴，實在讓觀眾哭笑不得，甚至有網民留言問Sana是否在作弄自己的老闆，表示已經在心中留下陰影，相當搞笑。

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Sana是TWICE的撒嬌代表，網民笑言她是否在戲弄老闆。（OSEN）

本月初《MAMA》頒獎禮上，朴軫永的膠袋裝成為熱話，Jackson更要上網澄清。（IG/@jacksonwang852g7）

其實朴軫永已不是首次嚇倒觀眾及粉絲，本月初《MAMA》頒獎禮的舞台表演中，他以一身透明膠袋造型現身，其打扮嚇到歌手席上的GOT7 Jackson王嘉爾。Jackson受驚的截圖被瘋傳後，更要他本人在IG上澄清只是被老闆的一身造型嚇倒。而最近亦有韓國網民分享，上網訂購電影《魔雪奇緣2》海報後，因賣家發錯貨而收到一張朴軫永半裸上身，對鏡頭擺出「誘惑」眼神及動作舊海報的笑料，坦言已留下巨大的心理陰影。

TWICE Sana眼球淨化時間：