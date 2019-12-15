【韓國直撃．潮流日常】跟IU、TWICE着最潮羔羊毛裝　男生也適合

除了K-Pop和韓劇大受歡迎外，韓國的時尚潮流也是非常重要韓流元素之一，因此韓流明星TWICE、BLACKPINK、泫雅、BTS防彈少年團、EXO和一眾演員的打扮，都會成為大家模仿的指標。為了更進一步了解韓國的最新衣着，記者特別飛到首爾，發現時下最潮的流行單品！

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IU也是羔羊毛單品的愛好者，穿上厚厚外套的她可愛到不得了。（fnstar）

讀者去過韓國都會知道，進入冬天後，室內必須開地熱或暖氣，外出少件厚外套都生存不了。除了韓國人每人必備的長羽絨外套外，自今年頭起，韓國時下年輕人間非常流行，外形酷似熊公仔的羔羊毛外套。今年不少歌手藝人，不論私下或現身機場都有穿上與毛毛有關的單品，例如IU、TWICE子瑜、ITZY Yuna和宋智孝等，個個都可愛度十足！羔羊毛單品當然也不是女生的專利，喜歡衣着打扮的男生也可以參照丁海寅及BTS防彈少年團Jin，緊貼最新潮流。

一齊睇下韓星潮着羔羊毛裝：

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記者親身到訪韓國，發現街上各大品牌的確推出了不少羔羊毛衣服。（陳穎妍攝）

記者直撃韓國街頭實況：

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根據記者走訪韓國大小街頭後的觀眾，發現羔羊毛外套的人氣的確非常高。每10個韓國女生就有7個有穿着外，不同的服裝店亦有將各式各樣的羔羊毛外套放在當眼處，甚至各大運動品牌如Fila、Puma及Nike等都有推出與大量可愛的毛毛單品。除了最常見的外套外，多元至帽子、運動鞋至袋都有，可算是全城陷入了毛毛的熱潮一樣。羔羊毛外套外形可愛外，亦意外地比想像中保暖，絕是集外貌及功能在一身的最潮單品。

按圖睇男藝人示範＋另類羔羊毛裝：

羔羊毛並不是女生的專利，男生可參考丁海寅從配件上入手。（wikitree）