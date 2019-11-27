【具荷拉離世．韓國直撃】悼念活動提早結束　日本粉絲錯過感後悔

韓國女團KARA前成員具荷拉日前（24日）被發現在家中離世，終年28歲，並已於今天（27日）在家人和至親好友的陪同下，以非公開的形式低調出殯。具荷拉家屬原於首爾聖母醫院設靈三天，讓粉絲前來悼念偶像，可是卻突然提早結束，不少粉絲感到可惜。

具荷拉本月24日在家中離世，今日早上低調出殯。（視覺中國）

具荷拉家屬原於首爾聖母醫院一號室設靈，為期三天，開放至今日（27日）晚上12時，連日來都有不少粉絲前往靈堂，送偶像最後一程。可是具荷拉家屬突然於25日晚上發公告表示，悼念活動將於26日晚上12時提早結束悼念，不少粉絲錯過機會，坦言無奈又後悔。《香港01》記者特別到訪設靈地點，已不見與具荷拉相關的花牌，但就有遇上特意請假來到韓國，希望送別偶像最後一程的日本女粉絲。

對於具荷拉悼念活動突然提早結束，不少粉絲感受後悔又無奈。（Twitter截圖）

被問到是否知道悼念提早結束，該名粉絲表示出發後才得悉消息，感到非常愕然，她說：「我特別請假來到韓國，打算送別荷拉最後一程，看到已結束時也非常驚訝。雖然沒能完成到目的，但覺得來這裏看一下好像比較好，亦尊重荷拉家人的決定。」她坦言最近才在日本欣賞過偶像的演出，至今依然無法相信她已不在人世的事實，可是希望具荷拉在另一個世界，不用在他人的眼光下，自由自在地生活。

《香港01》記者今日到訪公開設靈的首爾聖母醫院，但由於悼念活動已經結束，具荷拉的靈堂和花圈已經撤走。（陳穎妍攝）

有來自日本，不願意上鏡的粉絲錯過了具荷拉的悼念活動，可是她仍堅持前來送別偶像。（陳穎妍攝）

具荷拉家屬就提早結束公開致祭一事向公眾致歉，又透露具荷拉的骨灰將安放於盆塘Sky Castle追慕公園，讓一眾未能及時弔唁人士可以到訪該處，向具荷拉致哀。

具荷拉生前點滴