【全民造星II】監製花姐盤點決賽心水人選　有參賽者媲美張國榮？

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》將在明天（15日）舉行總決賽，監製花姐（黃慧君）談到對比起去年沒有那麼緊張，大概是因為身份從監製變成了經理人。對於參賽者們在比賽後的去向，花姐說未必是加入現存隊伍MIRROR或ERROR，她保持神秘說：「花姐諗嘅嘢，未必係你哋諗嘅嘢嚟嘅；我想遲啲先話畀大家聽，下年就會知。」花姐又談到節目宗旨：「既然我搞得呢個比賽，就唔希望浪費呢班年青人，希望把握呢個機會畀佢哋發揮潛質、用唔同嘅方法達成佢哋嘅夢想。」

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

花姐今次特意邀請三位女性作為評判，包括歌手謝安琪、林珊珊以及霍汶希，皆因選男子偶像面對的是女性市場。（葉兆康攝）

《全民造星II》總決賽的其中一位評判是英皇藝人管理部總監霍汶希（Mani），問到英皇會否是其中一條路徑，花姐說：「ViuTV唔會用到咁多人，我哋係以演員同主持人為主，有啲有潛質嘅人又簽唔到；所以可以同其他公司合作，畀更多機會參賽者之餘，其他公司睇中都可以簽。」問到是次合作會否對兩間公司而言是一個里程碑，花姐說：「ViuTV一直都冇分你我，冇話唔會上友台節目、或者唔歡迎友台嘅藝人，音樂節目亦都會播友台藝人嘅歌，其實係咁樣呢個圈先會好。」

花姐透露本季心水人選，但不希望為他們帶來壓力。（葉兆康攝）

花姐坦言現在已經有幾位心水參賽者：「其實我好鍾意Oscar（李祉均），我覺得近年香港冇呢種藝人，計張國榮同梅艷芳之後咁長時間都再冇呢種咁有魅力、咁有舞台感嘅藝人，佢係一個好吸引人嘅人，我好想佢聽日有好嘅表現。」花姐又提出一個隱憂：「佢唱歌係令人毛管戙，我尋日睇佢彩排又見到佢有進步，希望佢聽日畀到驚喜觀眾。」花姐提到另一個令她驚喜的參賽者：「JJ（范卓言）唱歌真係好好，希望啲評判會鍾意佢。」 花姐又覺得Hugo（丘凱雄）是個很有吸引力的人：「其實我有意將佢納入我嘅Artist Management，第日同ERROR做《Hugo ERROR遊》，我好想同佢合作。」

今屆好多靚仔：