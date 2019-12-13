【全民造星II】IG追蹤人數五大排名　決賽夜靠粉絲逆轉最後戰果？

【任噏亂評】大型選秀節目《全民造星II》的決賽將會在星期日12月15日於將軍澳邵氏影城舉行，屆時的冠軍將會跟上年一樣由全民投票和星級評判各佔50%的情況下誕生，所以臨場表現重要外，有一群忠實的粉絲群也是非常重要。就如去年比賽的亞軍陳卓賢（Ian）臨場表現未算驚喜，評判給他的分數更排尾二，但由於粉絲投票的分數僅次於人氣最高的冠軍姜濤，所以奪得亞軍，由此可見，粉絲出動「人海戰術」絕對是不可或缺的一大影響。

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十強參賽者（左起）︰Phoebus（吳啟洋）、Oscar Li（李祉均 ）、Mike（曾比特）、MC（ 張天賦）、Tank（梁德忠）、JJ（范卓言）、Brian（阮頌揚）、George（歐鎮灝）、Hugo（丘凱雄）、Justin（陳樂）。（梁碧玲攝）

由於全民投票的一環有相當的重要性，現在就跟大家從IG追蹤人數，推算哪個參賽者有最高的人氣，究竟是錦上添花還是逆轉情況？因為跟上年不同，上年的感覺是姜濤一開始就以非常突出的姿態勝出，今年的十強給人感覺叮噹馬頭，究竟誰的人氣最高？

IG的粉絲人數某程度上也可以反映到他們的人氣，點擊下圖看看最多人follow的五位︰

+ 11 + 10 + 9

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臨場演出水準高低決勝負

Phoebus（吳啟洋）雖然有最多粉絲，不過在歌唱技巧上不夠MC（張天賦）穩定，而且Phoebus的跳舞技巧未夠成熟，所以在臨場表現分析上，MC只要發揮應有水準，再加上他的粉絲估計也不弱，所以推算他很大機會奪冠！而各方面較平均的Phoebus也值得留意，所以很多人都覺得他們是最有機會奪冠，但值得一提的是，Oscar Li（李祉均）和Tank（梁德忠）IG粉絲數量也不少，Oscar的表演藝術性較強，而Tank去年雖未入十強，但他累積了一定數量的粉絲，而兩位唱歌方面也是弱項，入到三甲機會上，由於Oscar的之前的表演有創意，令驚眾帶來驚喜，所以機會較Tank大，也有機會成為「黑馬」突襲！不過到最後，由於50%總分是由評判決定，所以要看當晚他們的演出項目是甚麼，以及臨場發揮的水準如何。

點擊下圖睇吓十強參賽者嘅相︰