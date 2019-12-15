CIX裵珍映直播自爆見女友　隊友幫手圓場尷尬笑足5秒

Wanna One出身的裵珍映今年7月，與BX、昇勳、龍熙和炫晳以新人男團CIX再出道，並同時進軍日本，人氣相當不錯。昨日（14日）CIX在泰國《KMet Festival 2019》的演出前，在Vlive上開直播與粉絲互動，期間裵珍映竟不知隊友正進行直播，自爆要去見女友？

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裵珍映昨天不小心在直播爆出女友。（FB/@CIXofficial）

雖然裵珍映沒有在昨天的直播中露面，可是他驚人的發言卻是嚇倒不少粉絲。當時畫面外的裵珍映對隊友說「我出去了」，於是鏡頭前的成員下意識問「去哪裡？」，沒想到裵珍映竟然回答「去見女朋友」。聽到他意想不到的答案後，隊友當下都反應不及，停頓對望了兩秒後才說：「朋友？啊…NU'EST黃旼炫前輩…啊…」場面相當尷尬。鏡頭前的兩人其後足足冷場了近5秒，只是一直看着粉絲的留言大笑。直播播出後，裵珍映的女友說當然成為了網上熱話。

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聽到裵珍映要去見女友後，CIX隊友尷尬圓場，場面非常搞笑。（Vlive截圖）

其後有粉絲翻看直播影片，指裵珍映其實並不是說要找女友，而是說「去見以前的朋友」。由於兩者（여자 친구及예전 친구）的韓文發音有點相似，加上現場夾雜關門的聲音，所以才會令CIX隊友和粉絲都同時聽錯。由於黃旼炫和裵珍映曾同是Wanna One一員，二人私下感情非常好，不時會相約外出，恰巧兩團一同到泰國參加拼盤演唱會，才會發生裵珍映的女友說。不少粉絲都表示幸好是鬧劇一場，要不然就後果嚴重。

今天CIX所屬公司C9娛樂表示，裵珍映對以不恰當的方式表達去見親近的哥哥一事感到後悔，承認日後會更注意自己的言行，向粉絲道歉。而公司也表示已收集網民非法散播惡意消息的證據，之後將採取強力的法律措施。

原來裵珍映口中的「女友」即曾是Wanna One一員的NU'EST黃旼炫。（Twitter/@NO.51）