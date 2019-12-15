【學是學非】新任三個「是非精」各有特色　最受歡迎始終係佢

新一輯《學是學非》於12月14日晚正式播出，雖然梁嘉琪、湯洛雯兩位小花脫離了主持行列，不過就新添加了3位「是非精」，變成總共9位「是非精」。節目一出隨即引起網民熱烈討論，不少人更在討論區留言詢問何泳芍（Honey）、戴祖儀（Joey）和陳詩欣（Eunice）這3位小花的來歷。

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馮盈盈始終都係網民嘅最愛。（電視截圖）

第一集精彩截圖，馮盈盈可謂是推持了她一貫的作風...

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新任「是非精」是何泳芍（Honey）、戴祖儀（Joey）和陳詩欣（Eunice） 三位，網民對她們評語都各有不同，不過普遍來說，還是參演過《多功能老婆》的戴祖儀最受歡迎。

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有「美人魚教練」之稱的何泳芍（Honey）：

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娛樂新聞台主持陳詩欣（Eunice）：



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