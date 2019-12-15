譚杏藍開生日Party聲浪過大擾民被鬧爆　小花道歉：真係好內疚！

譚杏藍（小花）日前（12月15日）踏入30歲，晚上約了好朋友舉行生日派對慶祝，飲酒作樂、載歌載舞就少不必，不過玩至凌晨4點的他們就因為聲浪過大，惹來了附近居民投訴，最後更出動了警察上門了。今日她在IG發文向受影響的居民公開道歉，但就引來不少網民咒罵，更有留言說：「將自己既快樂建立於別人痛苦上，即係殺完人同人地家屬講對唔住有乜用？」

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譚杏藍（小花）今次真係騷擾到人。（IG@hanatam）

帖文中，也有被騷擾的居民留言指摘，表示整晚已經報警不下20次，後來警察勸喻他們減低聲浪，但警察離開後，他們反而變本加厲。該位居民說：「啲聲清楚到抽咩獎抽咩現金都一清二楚，警察都唔止一次搵你地，但你地根本就唔改。」更表示譚杏藍的生日派對嘈吵了他們一家一整個晚上，說：「佢以為佢自己係邊個呀，生日大X哂㗎，你嘈到我成家都瞓唔到，BB得6個月咋成晚喊，你好唔好意思㗎，30歲枉為人啦你。」只睇留言，都感覺到被騷擾的居民的憤怒。

譚杏藍（Hana）的IG Story，聽到派對的聲浪非常大。（IG@hanatam）

《香港01》就着事件譚杏藍致電查詢，而她則沒有接聽，並以Whatsapp回覆：「唔好意思呀，我依家仲處理緊一啲事情，暫時回應唔到任何嘢，非常唔好意思。」譚杏藍所屬公司，則致電回覆：「小花而家真係好唔開心，好內疚，覺得自己難辭其疚，佢而家反省緊。我哋都覺得佢今次的確係影響到人，希望大家接受道歉。」

大批網民留言指罵譚杏藍的行為：