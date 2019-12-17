曾稱「高以翔是韓國人害的」　吳宗憲再出Po炮轟：韓演藝圈變態

台灣綜藝天王吳宗憲因為高以翔之死，認為這都歸咎於韓國真人Show節目的文化，還因此登上韓國媒體，韓國網友大都不認同他的說法。吳宗憲在Facebook回應：「『韓國人害的』這句話，他們要去深思，這一句話的背後，到底什麼意義？」

吳宗憲16日在Facebook發文，一開頭就指出韓國演藝圈近來的自殺潮，認為「韓國整個趨於變態的演藝圈」、「你可以叫一個藝人、演員去演死人，但是你不可以叫一個藝人或演員真的去死！我們要演的是代表作，而不是遺作！」，「韓國的演藝文化，確實讓他們在全世界賺到了大把的鈔票，但是這種把藝人當作神經病的真人秀，不值得推崇，這就是我所謂的『始作俑者』」。

（Facebook@吳宗憲）

吳宗憲更明白指出現在韓國演藝圈的現況，「一個藝人，靠他的本職學能、青春拼命去賺錢，賺了$100，竟然只能分不到10塊錢？不紅的吃不上飯⋯⋯紅的屢屢遭到網路霸凌⋯⋯」，他感嘆「還要再傷害多少？你們才知道痛？」、「希望韓國的演藝圈也可以因此變得比較健康一點！」

前f(x)成員崔雪莉、Kara具荷拉、男演員車仁河，短短60天內韓國已經有三名知名藝人輕生：

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