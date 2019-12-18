許瑋甯左手無名指悄悄戴上婚戒　傳去年已低調成為人妻

台灣女星許瑋甯最廣為人知的戀情，就是與阮經天過去的8年情，可惜最終分手收場令人婉惜。她於2017年與攝影師兼導演劉又年承認戀情後一直走低調路線，今日（18日）被台灣傳媒爆料許瑋甯早已低調成為人妻，甚至悄悄在左手無名指戴上婚戒。

許瑋甯曾與阮經天愛得相當高調。（網上圖片）

現年35歲的許瑋甯和劉又年拍拖兩年多以來一直愛得相當低調，但其實二人的婚訊早在去年12月底傳出，當時指兩人已於親友見證下在戶政事務所登記結婚，當時更有指許瑋甯懷孕的消息。對此許瑋甯只保守回應指，會在對的時間和大家公布。據台灣傳媒報道，許瑋甯近日已搬入價值5500萬台幣（約1420萬港元）、位於中正區台幣的新屋，她出入新屋時更被傳媒發現無名指多了一枚戒指，疑似低調宣示自己已成人妻的身份。

台灣傳媒爆料許瑋甯去年已低調成為人妻。（Instagram：@anno8o7）

劉又年身高193cm，比許瑋甯大兩歲，本來是伊林男模特兒，媽媽則是資深女星李湘，身為星二代但後來淡出幕前，畢業於北京電影學院攝影系的他，作品曾經獲得呂樂、顧長衛等大師級攝影師的看好，代表作品為《六弄咖啡館》。

許瑋甯和劉又年拍拖兩年多以來一直愛得相當低調。（Instagram：@anno8o7）

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