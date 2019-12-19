宣美增重9公斤後被質疑隆胸　IG霸氣回應：我只係肥咗

Wonder Girls出身的韓國女歌手宣美Sunmi，身材瘦削擁有一對筆直的纖腿，出道以來一直有「腿精」的綽號。不過為了健康和演唱會，今年初起宣美下定決心增肥，終於在6月宣布她已成功增重9公斤。不過身材變得更火辣的同時，宣美卻被網民質疑隆胸！

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成功增重後，宣美前凸後翹的S Line好身材惹人羨慕。（IG/@miyayeah）

由於身高166厘米的宣美曾在節目上分享過，自己曾因壓力導致體重由48公斤急降至41公斤，因此她今年年中宣布成功增重至50公斤後，不少粉絲都替偶像開心。見到宣美即使成功增重後，不但仍保持一對美腿，身材亦變得更前凸後翹，實在令人非常羨慕。可是宣美身材變得火辣後，竟惹來部分網民質疑有隆胸之嫌，在Naver搜尋「宣美」的話，第一個關鍵字就是「隆胸手術」。

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宣美霸氣在IG否認隆胸謠言。（IG/@miyayeah）

宣美隆胸的謠言傳翻天，昨晚（18日）她終於首次在IG回應事件。霸氣的她在限時動態上傳了Naver搜尋的截圖，並用英文回應「我沒有做隆胸手術，我只是增重了」（I didn’t get a boob jobbbb. I just gained weightttttt.）。宣美更在最後加上「Duh」和掩臉的表情符號，即有「拜託」及「天啊」的意思，實在是帥氣到不得了！宣美努力為粉絲和健康增重，卻惹來網民的動刀質疑，相信她也是感到非常無奈才會親自發文否認。

其實增重前的宣美已擁有姣好身材！（Naver）

宣美增重後身材超火辣！