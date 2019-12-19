韓國狗血版《惡魔在身邊》真實上演　姊弟戀變近親無得結婚？

韓國不只有引發觀眾爆笑的綜藝節目，也有展現人生甜酸苦辣的節目。KBS Joy電視台節目《戀愛的干預2》就以戲劇形式展現真實戀愛難題。近日播出的《戀愛的干預2》上演現實版《惡魔在身邊》，然而故事卻不如楊丞琳和賀軍翔一樣搞笑甜蜜，反而聞者傷心，聽者流淚。

2005年播出的台劇《惡魔在身邊》講述江猛（賀軍翔飾）的父親與齊悅（楊丞琳飾）的母親結婚，兩人從此成為「哎吔姊弟」，雖然兩人經常鬥氣，一對歡喜冤家其後漸生情愫，最後更成為戀人，但如果江猛與齊悅生於韓國，兩人不能結婚，還有可能要分手。

2005年播出的台劇《惡魔在身邊》講述楊丞琳和賀軍翔由「哎吔姊弟」變成情侶的故事。（《惡魔在身邊》劇照）

近日播出《戀愛的干預2》中，29歲河娜與關係甚好的姨姨同住，並與23歲俊元熱戀中，河娜的生活本來幸福美滿，然而，有一次俊元和河娜姨姨碰面，兩人均神色慌張，事後俊元更與河娜斷絕聯絡。幾經波折後，河娜得悉姨姨談婚論嫁的對象，竟然是俊元的爸爸。雖然兩對情侶愛得如膠似漆，不過礙於當地法例所限，其中一對情侶必須分手，河娜、俊元和姨姨關係變得尷尬。

29歲河娜與23歲俊元熱戀中，生活本來幸福美滿。（《戀愛的干預2》畫面）

河娜得悉姨姨談婚論嫁的對象，竟然是俊元的爸爸，在現今法律下無法結婚。（《戀愛的干預2》畫面）

韓國自古以來嚴格限制近親婚姻，禁止王室內部近親聯婚，到朝鮮時期更是禁止同姓和同本（即同鄉）婚姻，直至近年才放寬相關限制，不過，根據2005年3月31日修訂的韓國《民法》規定，不論是否同姓和同本，只要韓國親戚關係是「八寸」以內（即姪孫以內近親）則不能結婚。由於河娜與姨姨關係屬「三寸」血親，為「八寸」以內，而俊元的父親有機會成為河娜的姨丈，河娜和俊元則變成表姊弟，所以兩對情侶之中，有一對無法結婚。

姨姨和河娜都不忍放棄自己的愛情，要求對方分手。（《戀愛的干預2》畫面）

若兩對情侶真心相愛，想長相廝守，又想不違反法例，可以怎麼辦？《戀愛的干預2》主持徐章煇提議其中一對情人移民，在沒有人認識的地方重新開始，便能幸福快樂生活下去，而節目組亦指出，若姨姨不認領俊元作兒子，兩對情侶亦可結婚。

徐章煇提議其中一對情人移民，在沒有人認識的地方重新開始，便能幸福快樂生活下去。（《戀愛的干預2》畫面）

逐格睇呢段故事嘅結局（請準備紙巾）