YG娛樂為令藝人續約出超必？　GD、太陽@BIGBANG藝名早被註冊商標

隨着韓國天團BIGBANG成員全數退役，四位成員T.O.P、太陽、G-Dragon（簡稱GD）和大聲的去留受V.I.P（BIGBANG粉絲）和網民關注。雖然所屬公司YG娛樂受BIGBANG前成員勝利醜聞重創，聲勢大不如前，不過有當地傳媒相信G-Dragon和太陽不會離開YG娛樂，原因與兩人的藝名有關。

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BIGBANG成員今年全數退役，GD和太陽的去留倍受關注。（Viu《K1頭條》提供）

回顧GD和太陽退伍現場

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今日（12日）有韓國傳媒報道，YG娛樂在2003年取得「지드래곤」（G-DRAGON韓文）和「G-DRAGON」的商標權，由於「太陽」是固有名詞，所以YG娛樂無法登記太陽的韓文名字「태양」作商業用途，卻在2015年註冊太陽的英文「TAEYANG」和小分隊「GD X TAEYANG」商標，又在同年於美國註冊「G-DRAGON」和「TAEYANG」商標。

YG娛樂在2003年取得「지드래곤」（G-DRAGON韓文）和「G-DRAGON」的商標權，又在2015年註冊太陽的英文「TAEYANG」和小分隊「GD X TAEYANG」商標。（網上圖片）

本名權志龍和東永裴的GD和太陽出道至今以藝名活躍，兩人的藝名無疑與本人劃上等號，所以即使兩人脫離BIGBANG，GD和太陽仍非常需要使用藝名。若在YG娛樂手上購入藝名商標，以兩人出道13年的知名度而言，商標權費用或許達天文數字，韓國傳媒推測，GD和太陽或會為了藝名而與YG娛樂續約。