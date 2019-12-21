劉在錫捲性醜聞後再被爆操縱股價　簽約FNC娛樂從中獲利？

早前被YouTube頻道《橫豎研究所》大爆，綜藝節目《無限挑戰》出演者涉嫌當眾自慰性騷擾陪酒女性，令有韓國「國民MC」之稱的劉在錫意外捲入性醜聞。雖然本人已立即召開記者會澄清並否認事件，可是他仍一直被追撃，再加碼被爆疑似操縱股價從中獲利。

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《橫豎研究所》再加碼大爆劉在錫疑涉嫌操縱公司股價。（YouTube截圖）

《橫豎研究所》19日上傳一條名為「衝擊！劉在錫首次個人記者會的理由」的影片，三位主持人講到，劉在錫也是有慾望的人卻被大眾及傳媒神化。主持人提及，劉在錫2016年重磅加盟FNC娛樂時，當中可能涉及操縱股價。節目提出劉在錫不可能不知道，自己加入公司後的股價會上升，沒有可能不讓自己從中獲利。主持人更直接在節目上挑釁劉在錫說：「開記者會不應該澄清性醜聞，反而應該解釋FNC娛樂操縱股價一事。」嗆聲要劉在錫拿出證據，並交還從中獲利的金錢。

劉在錫參與地方選舉投票的打扮，被指等同公開支持左派。（YouTube截圖）

除此之外，節目更標籤劉在錫是偏左派藝人，指他戴藍色的帽子、穿藍色牛仔褲及藍色運動鞋參與地方選舉投票，等同公開支持共同民主黨。雖然自《橫豎研究所》首次大爆51歲歌手金健模涉嫌性侵後，每單爆料都相當震撼，可是再次燒到劉在錫身上就惹來大批網民不滿。網民表示節目每次都沒有提供任何實質證據，疑有造謠及借藝人上位之嫌。雖然頻道的確有不少實忠觀眾，可是連「大神」劉在錫也中招，網民反希望節目能永久廢除。