「國民MC」劉在錫懷疑涉性醜聞　《無限挑戰》主持被爆當眾自慰

近日YouTube頻道「橫向和縱向研究所」接二連三大爆51歲歌手金健模，涉嫌性侵及暴打夜場女性，已有三名受害者出言作證。風波未完，日前（18日）節目再爆出綜藝節目《無限挑戰》一主持也涉及性醜聞，連帶劉在錫（劉在石）慘被拖下水？

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「橫向和縱向研究所」昨天再大爆演藝圈性性醜聞，但並沒有指名。（YouTube截圖）

日前節目公開一段受害女性的錄音，該女子自稱受到著名藝人的性騷擾。她講到該名藝人曾在多名女性前自慰，更要現場的女生用濕毛巾清潔他的下體。由於受害者曾提及，該名藝人曾出演《無限挑戰》，加上主持人金永浩提及該藝人形象非常端正，因此不少網友都把茅頭直指主持了《無限挑戰》近13年的劉在錫。其後「劉在錫」和「無限挑戰」等關鍵字迅速登上Naver熱搜榜，令他意外捲入性醜聞。

劉在錫意外捲入性醜聞後，他立即在記者會上澄清一事。（sports seoul）

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劉在錫自出道後一直保持正直形象，可說是幾乎沒有過負面新聞。由於傳言愈鬧愈大，昨天劉在錫立即一記者會上澄清事件，他講到：「我也不知道但很多人聯絡我，《無限挑戰》和我的名字都在熱搜上，但不是我。為了起不必要的誤會，所以藉此澄清，善意的希望不要有受害者出現。」由於事出突然，有現場記者講到也非常堂皇，看得出劉在錫本人因事件受着非常大的壓力。

劉在錫主持了《無限挑戰》近13年，加上形象非常正直。（star today）

《無限挑戰》歷代主持仲有邊個？