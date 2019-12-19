金健模涉性侵及暴打案有新進展　第三位受害者爆料：他那裏非常小

韓國51歲「國民歌手」金健模今月初被爆涉嫌性侵及暴打，繼早前兩名女性出言指證後，近日再有第三位受害者再作證，在YouTube頻道「橫向和縱向研究所」上講述金健模曾在一娛樂場所向她露出私人部位，事件令人震驚。

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「橫向和縱向研究所」近日第三次大爆金健模涉嫌性侵的醜聞。（YouTube截圖）

繼本月6日，「橫向和縱向研究所」首次爆金健模於2016年8月涉嫌強姦一名任職陪酒的女性後，11日節目再爆料，他曾於2017年1月，江南一娛樂場所暴打一名無辜女性，更威脅她不能報警及泄露事件。16日，節目播出自稱是第3位指控金健模的受害女性的錄音，當中提及：「在電子琴旁邊有一張梳化，他躺下露出下體，並且不斷問『你喜歡我嗎？』…他沒有脫下整條褲子，拉下拉鍊，我只記得，那裏非常小。」疑似於一娛樂場所向受害女性做出性騷擾行為。

第三位受害女性強調，記得「他那裡非常小」。（YouTube截圖）

有「國民歌手」之稱的金健模接二連三被爆出涉嫌性侵，雖然他堅決否認，但醜聞已令他的形象大插水。金健模曾於1995年，創下專輯《錯誤的相遇》銷售量286萬張的好成績，更曾是金氏世界紀錄24年保持者，直至今年5月才被BTS防彈少年團超越。金健模一直是金牌歌手外，他於綜藝節目《我家的熊孩子》的搞笑表現更讓他的人氣再一次上升。金健模原本打算與小13歲的妻子於2020年1月舉行婚禮，現時暫時推遲到5月。