高海寧選擇困難症發作向網民求救　Deep V上陣竟然都覺得好糾結？

高海寧（高Ling）擁有令不少女性極之羨慕的姣好身材是廣為人知的事實，性感型格集於一身的她更從不吝嗇與網民分享曲線美。不過，經常在Instagram分享美照的高Ling最感到頭痕的，並不是要擺什麼甫士、穿什麼衣服，或者化什麼妝，竟然是敗在調色上？

高Ling笑言調色令她相當頭痕。（Instagram：@sammkoling）

高Ling在Instagram上載一張穿着Deep V低胸晚裝的照片，她單手放在下巴，投射出慵懶的眼神，十足一張海報一樣。不過她坦言自己遇到很大的困難：「tune色（調色）真係令人好糾結...」所以選擇困難的高Ling最後放出兩種不同色調的照片，讓網民為她作出選擇！雖然無法做選擇，不過兩張都令高Ling感到相當滿意：「我都喜歡，怎麼辦？」

高海寧叫網民為她作出選擇。（Instagram：@sammkoling）

黑白filter充滿型格感覺。（Instagram：@sammkoling）

點擊觀看更多高海寧的美照：

+ 9 + 8 + 7

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！