黃心穎IG曬長腿換聖誕裝飾：最重要的仍然會驕傲地懸掛着

因安心事件潛逃美國多月的黃心穎（Jacqueline），「深潛」8個月後終於在上星期（12月14日）凌晨搭機返港，更表示要move on，繼續向前行，向前望，有指她高調回港是為復出舖路外，同時期望能與馬國明重修舊好。

黃心穎偷食許志安深潛8個月終現身 爆喊講感受：我要move on

【有片】黃心穎首度回港激動抽泣 8個月唔易捱：我好努力生活緊

黃心穎「潛水」8個月後，上星期（12月14日）凌晨搭機返港 。(葉志明攝)

因安心事件潛逃美國多月的黃心穎（Jacqueline）上星期終於回港露面。（葉志明攝）

聖誕前夕，黃心穎今日（19日）回港後首度更新IG，露出「白滑長腿」為家中聖誕樹換上新裝飾，並用英文寫道：「每年都會重新排列這些裝飾品，最重要的仍然會驕傲地懸掛着，而有些則會被拋棄，新的、有意義的則會取而代之。 總之，這棵樹永遠不會停止照亮房間，亦不會停止為那些欣賞它的人帶來歡樂。」似乎想暗示今次回歸娛樂圈定必重登高峰，繼續大展拳腳。

黃心穎更新IG曬長腿。（Instagram：@jacquelinebwong）

馬國明7月接受傳媒訪問時，表明與黃心穎「由始至終，我哋都係朋友」，兩人戀情就此劃上句號。（IG/@jacquelinebwong）

另外，有報道指心穎未有放棄向馬國明箍煲，不過馬國明這幾天都跟曾經傳過緋聞的「契妹」唐詩詠頻頻出雙入對，出席不同朋友的聚會，似乎未有時間見心穎。

馬國明前晚（17日）與第14期訓練班同學相見，唐詩詠亦在場。（李興華FB圖片）

馬國明和唐詩詠昨日（18日）與一眾曾拍攝《鐵馬尋橋》的演員相見，齊賀黃嘉樂生日。（唐詩詠FB圖片）

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