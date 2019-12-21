【KBS演藝大賞2019】律喜陀巨肚照着高踭鞋　Apink普美圓面現身

《KBS演藝大賞2019》今天（21日）於韓國汝矣島舉行，多位藝人都有盛裝出席紅地氈，包括這兩天慘被捲入性醜聞的劉在錫、丁一宇、孫淡妃、Apink恩地、普美、全炫茂和金淑等，現場可說是星光熠熠。可是講到最矚目，必定是陀着雙胞胎仍照穿高踭鞋現身的前LABOUM律喜。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

律喜陀住巨肚都堅持着高踭鞋，果然非常貪靚。（Newsen）

雖然今年多位女星都收起性感，只有孫淡妃少露長腿，以及李是英簡單露一下香肩，可是仍然充滿看點。其中今年22歲，與FT Island崔珉煥結婚，已是一子之母的律喜完全無懼陀着雙胞胎的「巨肚」，穿上約7厘米高的斗零高跟鞋現身紅地氈。雖然律喜大住肚上落樓梯也非常自如，可是粉絲應該非常擔心，果然女人還是非常貪靚。除此之外，一段時間沒有露面的Apink普美亦似乎比以往圓潤不少，尤其臉型。不過穿上粉紅色碎花裙的她，仍散發着一陣健康的少女味。

律喜超勇着斗零高踭鞋！

Apink普美一段時間沒有露面，似乎長肉不少。（startoday）

睇更多女星紅地氈照：

+ 10 + 9 + 8

而「國民MC」劉在錫當然也是今晚的焦點之一，雖然這兩天他因意外捲入性醜聞而大受壓力，但現身紅地氈時表現開朗，不斷與兩旁的粉絲握手打招呼。劉在錫更提前祝觀眾新年快樂，似乎心情未有大受影響。除了一眾藝人外，出演《超人回來了》的Sam Hammington亦有帶同兩名兒子William和Bentley出席，兩位小朋友現身立即成為傳媒的焦點，可愛指數爆錶！

劉在錫提前祝觀眾新年快樂，似乎心情未有大受影響。（newse）

按圖睇更多男星紅地氈照片：