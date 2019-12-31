KBS、SBS演技大賞同日舉行　Nana大露背行紅地氈鬥秀智

來到年尾，又是多個韓國大型頒獎禮舉行的日子。今天（31日）除了是《MBC歌謠大祭典》外，KBS和SBS亦同時舉行「演技大賞2019」。兩邊紅地氈亦有多位人氣演員現身，場面相當星光熠熠，Nana大露背力鬥秀智，哪一位較搶鏡？

《KBS演技大賞2019》今天舉行，多位演員包括Super Junior崔始源、gu9udan金世正、Nana、L金明洙、姜河那、金所炫和張東尹等都盛裝出席。一眾女星中，Nana穿上黑色大露背長裙現身，大曬骨感美背，非常搶鏡。可是講到最性感，相信必定是穿上開胸背心裙的薜仁雅。她大方露出事業線，性感指數爆錶！

Nana以黑色大露背長裙現身。（mydaily）

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而《SBS演技大賞2019》則有秀智、李昇基、丁一宇和李荷妮等出席。李荷妮今天穿上淡粉紅色露肩長裙出席紅地氈，大曬姣好身材，同時也散發着一陣高貴的女人味。而今晚秀智則收起性感，穿上灰色圖案長裙現身，可說是由頭包到落尾。可是秀智的長裙略嫌累贅，乍看極似大肚婆裙，幸好她的高顏值成功把衣服拯救回來。

秀智今晚造型雖然較遜色，可是她的顏值依然不減。（starin）

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