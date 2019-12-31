【MBC歌謠大祭典2019】泫雅DAWN情侶檔亮相　零顧忌跳貼身雙人舞

一年一度的《MBC歌謠大祭典2019》今天（31日）於韓國首爾一山MBC Dream Center舉行，由少女時代允兒、ASTRO車銀優和張聖圭擔任主持，ITZY、(G)I-DLE、GOT7、TWICE和AOA等歌手都有出席。可是講到今晚的其中一個重頭戲，相信必定是泫雅和男友DAWN的情侶舞台。

泫雅自與男友DAWN認愛後，終於首次以情侶檔登上音樂節目舞台，絕對是粉絲最期待的舞台之一。DAWN首先以出道曲《Money》打開表演的序幕，自彈自唱的他，帶來非常有壓台感的表演。其後他在大型籠子中與泫雅跳起雙人舞，未知是否二人的情侶關係已被公開，所以也毫無顧忌做出相當大膽的貼身動作。DAWN更在舞蹈中加入抱起泫雅的動作，火辣到不得了！

泫雅和DAWN首次以情侶檔帶來舞台表演。（MBC截圖）

泫雅帶來《FLOWER SHOWER》的舞台，魅力十足。（MBC截圖）

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其後泫雅帶來《FLOWER SHOWER》的表演，畢竟她也是出道12年的歌手，即使一段時間沒有登上歌謠大祭典的舞台也完全沒有怯場。穿上黑色平口短裙的她，配上白色闊邊帽，散發一陣高貴的古典美。可是闊邊帽略嫌有一點過大，不時會遮擋到泫雅的靚樣。泫雅和DAWN由偶像認愛，到雙雙一同簽約新公司，再到以情侶檔上台表演都是第一人，這次的新嘗試未知會否成為一大新突破呢？

闊邊帽不時會遮擋到泫雅的靚樣。（MBC截圖）