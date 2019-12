【SBS歌謠大戰2019】MAMAMOO唱《Frozen2》主題曲　Wendy意外曝光

《SBS歌謠大戰2019》今天(25日)於韓國首爾高尺天空巨蛋舉行,多組人氣偶像都有出席,包括TWICE、BTS防彈少年團、GOT7、MAMAMOO和ITZY等。每年粉絲最關心的當然是各團的合作舞台,今年承接電影《Frozen2》(魔雪奇緣2)的高人氣,幾位主唱驚喜帶來主題曲的組曲,大展高水準唱功。

銀河唱出《Part of Your World》,就像小魚仙一樣可愛。(SBS截圖)

今年年尾電影《Frozen2》熱播,Oh My Girl勝熙、GFRIEND銀河和MAMAMOO Solar一同帶來主題曲《Into The Unknow》,可說是集合了三位實力唱將的好聲音。除了《Frozen2》的主題曲外,三人更分別帶來了迪士尼電影《花木蘭》的《Reflection》、《小魚仙》的《Part of Your World》和《魔雪奇緣》的《Let it Go》,帶粉絲進入童話世界。原來Wendy也準備了阿拉丁的《Speechless》,可惜因傷無法上台。

穿起藍色衣服的Solar與Elsa的確有點相似。(SBS截圖)

對於Red Velvet Wendy受傷,據相關人士指她原本預定在位於高處的隧道中表演,然後再從兩米高的樓梯走下來。可是當時樓梯未有設置好,Wendy疑似利用升降台上落時發生意外,更有目撃人士指事前有察覺升降台出現異常。意外發生後,Red Velvet所屬公司SM娛樂兩次發聲明交代事件,而SBS卻在節目開始後20分鐘才發出公布,因此備受網民質疑。SBS的聲明中,只是向觀眾及粉絲道歉,而沒有向受傷的Wendy道歉,令粉絲非常不滿。

有指Wendy在兩米高的隧道前發生意外。(微博/@韓國me2day)