Super Junior金希澈認愛MOMO@TWICE　五個月前才否定戀情

南韓媒體《Dispatch》於元旦日沒有爆料令大批網民失望，不過相隔24小時終於有花生食啦！曾傳過N次緋聞的男團Super Junior成員金希澈與女團TWICE成員MOMO，今日（2日）正式承認拍拖，雖然驚喜欠奉，但總算是令人欣喜的消息。

現年36歲的金希澈入行15年首度認愛23歲的MOMO，二人年紀雖然相差十多年，但外表非常合襯。（金希澈Instagram）

韓媒《Market News》於深夜時分報導金希澈與MOMO已從前後輩昇華至戀人關係，而男方所屬公司Label SJ稍後就發聲明表示：「兩人平常是親密的演藝圈前後輩關係，最近互相產生好感，開始戀愛」，為入行15年的金希澈首次公開認愛，粉絲不單沒有妒忌生氣，反而十分支持偶像終於肯公開拍拖。

二人早年拍攝節目而認識，男方不止一次在鏡頭前對女方表示好感。（金希澈Instagram）

而MOMO所屬的JYP娛樂亦承認戀情：「經過確認，兩人作為演藝圈的前、後輩，關係一直很好，最近產生好感並在交往中。」金希澈與MOMO於2017年出演節目而認識，男方不時公開表示對女方有好感，但由於他一向跟不同女團成員熟絡，所以外間都以為只是節目效果。

而MOMO所屬的JYP娛樂亦承認戀情：「經過確認，兩人作為演藝圈的前、後輩，關係一直很好，最近產生好感並在交往中。」金希澈與MOMO於2017年出演節目而認識，男方不時公開表示對女方有好感，但由於他一向跟不同女團成員熟絡，所以外間都以為只是節目效果。

年前二人一同出演節目時，MOMO對希澈撒嬌，氣氛相當曖昧。（影片截圖）

直至去年8月，《Market News》爆料指金希澈與MOMO秘戀兩年，但遭雙方公司迅速否認，如今事隔不到半年終於認愛，不少網民都話沒感到驚喜。