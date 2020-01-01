2020陸劇推薦︳高以翔遺作夥拍秦嵐惠英紅　粉絲肯定睇到眼濕濕

2020年開播的時裝劇超精彩！浪漫愛情劇是基本必備款，在2020年也是接力放送！像是國民校草胡一天主演的振華三部曲《暗戀橘生淮南》！人氣演員楊紫攜手肖戰演出都會戀情《餘生請多指教》。若喜歡清新活潑校園劇，可以關注宋伊人的校園劇《我憑本事單身》、《親愛的麻洋街》。除了純愛故事，職場勵志系列也不少，有孫儷主演《賣房子的人》，詮釋犀利的職場女性，亦有化身正義國安科長的楊冪，與張彬彬領銜演出國安議題劇《暴風眼》。2020年追劇清單落落長，肯定讓劇迷們大飽眼福！

《賣房子的人》｜孫儷、羅晉

以日劇《你家是我的事》作為改編，孫儷在此劇演出的人物和原版日劇女主角一樣，都是為了賣出房子而使出強硬、潑辣的手段。而孫儷為了演活角色還親自到房仲公司觀察營業員的生活，對此劇用心的程度也獲得劇組的贊同！孫儷這回在劇中除了以強烈風格立足房務界，還將和佛系經理徐文昌（羅晉 飾）發展出一段意料之外的感情！

孫儷這回在劇中除了以強烈風格立足房務界，還將和佛系經理徐文昌（羅晉 飾）發展出一段意料之外的感情！（《賣房子的人》劇照）

《暗戀橘生淮南》｜胡一天、胡冰卿

與《最好的我們》、《你好舊時光》並列為振華三部曲。這次男主角絕不會讓觀眾失望！由曾演出《致我們單純的小美好》的胡一天飾演，他因江辰一角一劇成名，在粉絲心中也有了國民校草稱號，可說是校園劇熱門男神之一！此劇講述洛枳（胡冰卿 飾）暗戀盛淮南（胡一天 飾）長達十五年的愛情故事，而八月長安的原作小說一直深獲許多粉絲喜愛，翻拍成電視劇後想必也會是掀起熱門話題的必追劇集之一！

劇集由曾演出《致我們單純的小美好》的胡一天飾演，他因江辰一角一劇成名，在粉絲心中也有了國民校草稱號。（《暗戀橘生淮南》劇照）

《暴風眼》｜楊冪、張彬彬

一向是收視女王的楊冪，這次和自家演員張彬彬聯合演出國安題材，楊冪在此劇飾演偵查科長安靜，以俐落女強人形象登場。雖然這是楊冪第一次演出國安議題劇本，但官宣釋出的海報超有特務風範！而此劇也和製作《三生三世》的金牌製作人高琛合作，配合演員打造出高質感的國安偵查劇！

一向是收視女王的楊冪，這次和自家演員張彬彬聯合演出國安題材。（《暴風眼》宣傳海報）

《餘生請多指教》｜楊紫、肖戰

今年人氣快速竄升的肖戰與楊紫兩人首次合作浪漫愛情劇！改編自林石匠的同名愛情小說，楊紫這回飾演音樂才女林之笑，與高冷外科醫生顧魏（肖戰 飾）在醫院發展出一場浪漫戀情。肖戰在劇中雖不苟延笑，但面對楊紫卻是十足的暖男！牽手與擁抱等甜蜜互動不輸給楊紫今年的火紅愛情劇《親愛的，熱愛的》！除了高甜互動，兩人在劇中為了夢想所受的挫折與努力也會引發不少淚點喔！

楊紫這回飾演音樂才女林之笑，與高冷外科醫生顧魏（肖戰 飾）在醫院發展出一場浪漫戀情。（《餘生請多指教》劇照）

《謝謝你醫生》｜楊冪、白宇

此劇從原本的《ICU48小時》改名，以醫療題材帶入感情，也是楊冪首次演出醫生的角色。故事講述喪夫的女醫生肖硯（楊冪 飾）與同為醫生的白術（白宇 飾）在急診重症中心醫治無數病患，儘管生死只在一線之間，但他們仍守護每個生命到最後一刻。

故事講述喪夫的女醫生肖硯（楊冪 飾）與同為醫生的白術（白宇 飾）在急診重症中心醫治無數病患。（《謝謝你醫生》劇照）

2020年其餘15套必睇內地劇▼▼▼

+ 27 + 26 + 25

看完上述多部電視劇後，不難發現每一部幾乎都有愛情元素參雜其中，不過這也是現代劇的經典魅力，藉著探討各種主題的過程中引發男女主角的浪漫路線，讓觀眾在認識各種主題後也能窩在粉紅泡泡中輕鬆一下，這也是大家追劇的動力之一啊！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019年度收視排行榜出爐！《知否》百萬點播量奪冠，IP劇品質提升佔盡各排行前十名！】