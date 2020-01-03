BIGBANG正式再出山！　4月確定赴美參加Coachella音樂節

隨着韓國天團BIGBANG GD、T.O.P、太陽和大聲全員退伍後，今天（3日）YG娛樂終於宣布4位成員將出發到美國，參加加州大型音樂節《Coachella 2020》。這或將是BIGBANG結束空白期後的首個團體活動，消息令粉絲非常驚喜！

《Coachella 2020》將於4月10至12日及17至19日舉行，大會亦公開今年Calvin Harris、Flume和Lana Del Rey等過百組歌手將有份參與。出席名單中，不少眼利的粉絲都發現到BIGBANG的大名，因而立即在粉絲圈造成話題。今年初BIGBANG 4人全員完成兵役，粉絲一直都非常期待組合再重啟活動，所以組合驚喜宣布參與Coachella音樂節，對粉絲來說絕對是2020年最好的禮物。除了BIGABNG將參與10日及17日的演出外，Epik High也將第二次出席。

今天BIGBANG宣布將於4月赴美參加Coachella音樂節。（FB/@BIGBANG）

出道16年的EPIKHIGH也將第二次出戰！（FB/@EPIKHIGH）

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去年師妹BLACKPINK參加《Coachella 2019》後，海外人氣大急升，Lisa更憑洋娃娃的精緻五官而被不少網民肉搜起底，成為新一代的「瀏海妹」。BIGBANG原本在國內外都有着頂級的高人氣，加上這次相信是組合結束近兩年空白期後，首個齊人的團體演出，相信屆時必定會造成轟動！此外，太陽亦將於本月18日，聯同Dara、WINNER、iKON和CL等舉行限定市場，拍賣藝人捐出的物品，並把善款捐給有聽覺障礙的兒童及青少年。

去年BLACKPINK參與Coachella音樂節後造成轟動。（Getty Images）

重溫去年BLACKPINK精彩表演：