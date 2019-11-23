GD x NIKE聯名波鞋正式上市　BIGBANG、EXO、朴信惠率先潮撐

BIGBANG隊長GD主理的品牌PEACEMINUSONE，與NIKE聯名合作的球鞋Air Force 1「Para-noise」今天（23日）正式全球出市。粉絲和球鞋愛好者搶到要生要死時，周杰倫以及一班韓星包括EXO Suho、朴信惠、隊友T.O.P和太陽等已陸續拿到手。

是次聯名波鞋未正式開售，已在全球造成轟動。據說只有韓國才有售的「Red Version」限量版，10月26日預售時店舖門外排了長長的人龍外，不足10分鐘就全部預約完畢。現時原價21萬9千元韓元（約1450元港幣）的波鞋，更已炒到到1000萬韓元（約6萬6千元港幣），可見GD的威力！除了紅色限量版外，白色的普通版也是全部被搶空，據說NIKE內地官方淘寶店只花了0.06秒就全部售出。雖然香港早前亦有開放抽籤，可是現時香港各大討論區已叫價至5千元港幣。

GD@BIGBANG正式退伍 三千粉絲逼爆軍營迎接「皇者歸來」

朴信惠率先示範GD的聯名波鞋！（IG/@ssinz7）

T.O.P更是一次收到兩雙限量版，粉絲只能羨慕！（IG/@choi_seung_hyun_tttop）

仲有邊位明星潮撐GD？

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除了限量的「Red Version」外，原來是次GD更準備了有錢也買不到的黃剔版。全球限量88雙，只有GD點名的親朋好友才有機會擁有。從IG上可見，暫時見到隊友T.O.P、太陽、姐夫金敏俊和時裝設計大師藤原浩等，都有曬出這一雙珍貴的黃剔版，粉絲就只能羨慕妒忌。不過講到最矜貴的，相信必定是世上只有兩雙的隱藏碎花版。除了GD本人外，收到這對鞋子的幸運兒就是T.O.P。T.O.P日前在IG曬出碎花版的照片，可見鞋盒更是度身訂做寫上他的IG帳號，不少粉絲都笑言二人以情侶鞋公開放閃。

GD週六退伍預三千粉絲包專車迎接 軍營地區爆豬瘟公司勸勿前往

今天GD現身球鞋活動會場，是他退伍後的首個公開活動。（IG/@_onlygdragon）

「Para-noise」活動有咩睇？