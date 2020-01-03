天后雲妮侯斯頓家族遭詛咒？自己、獨生愛女及養子8年內先後身故

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已故樂壇天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）的養子Nick Gordon驚傳猝逝，享年30歲。他曾因和從小一起長大的雲妮獨生愛女博比（Bobbi Kristina Brown）交往，引發外界質疑。當年博比倒臥浴缸疑似溺水昏迷半年後去世，Nick也被懷疑是打傷她的罪魁禍首，最後雖然其謀殺罪名不成立，仍被判定需民事賠償。不料在博比去世4年多後，Nick也撒手人寰。

Nick的驟逝，是雲妮侯斯頓家庭成員最新一樁悲劇。他從12歲起就被雲妮帶回家中撫養，和博比以兄妹相稱。二人卻在雲妮意外身亡後，彼此互相撫平傷痛，居然擦出愛情火花，令雲妮的親友難以接受。雲妮去世的3年後，博比也在浴缸倒臥昏迷，年僅22歲便辭世。親友認定是Nick謀害她，Nick一度成為警方調查對象，堅信Nick覬覦博比的遺產而設下柔情陷阱。

原本此事隨着時間流逝而逐漸平息，豈料2020開年後沒兩天，突然傳出Nick的死訊，其律師在聲明中並未公開死因，強調Nick近年來努力要擺脫藥癮，希望自己保持神志清醒、有健康的生活，讓人對他的猝逝更難過。Nick的親生兄弟也在Facebook上發文哀悼。雲妮生前只有一個親生愛女與養子，8年之內3人相繼去世，令外界感嘆不已。

雲妮生前只有一個親生愛女與養子，8年之內3人相繼去世，令外界感嘆不已（GettyImages／視覺中國）

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