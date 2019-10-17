里安納度拍得成《鐵達尼號》　當年全靠呢位Marvel英雄鼓勵

1997年上映的《鐵達尼號》（Titanic）為影史上的一個里程碑，除了絕佳口碑與破紀錄票房外，亦將主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫絲莉（Kate Winslet）捧成巨星，間接打造出兩位奧斯卡影帝及影后誕生。 導演占士金馬倫（James Cameron）獨具慧眼揀中里安納度，但原來里安納度曾猶豫過應否接拍這部電影，全靠有位超級英雄鼓勵，才能成就經典。

《鐵達尼號》是里安納度踏上巨星之路的跳板。\\

「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）日前上清談節目，談到當年跟里安納度狄卡比奧合作拍《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》（William Shakespeare's Romeo + Juliet），到差不多殺青時，有一晚劇組相約去飲酒，前往酒吧時里安納度跟他訴苦：「我得到了演出這部電影的機會，是一部大製作」，這部正是《鐵達尼號》。

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但里安納度的反應是擔心多於興奮，因為他之前所接拍的大部份都是獨立電影，未曾拍過大片商的電影，保羅為了鼓勵對方，細心解釋鐵達尼號的真實故事有多動人，更叫對方：「一定要拍」，沒想過里安納度最終真的下的決心，保羅說自己都有功勞。

Paul Rudd拍攝《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》時與里安納度結緣。（電影截圖）

保羅跟《鐵達尼號》的淵源，除了里安納度及十分熟悉鐵達尼號事件的父親外，他亦曾參與過男主角「Jack」的試鏡：「我好熟識隻船，當我去試鏡時講到船身採用哪種鋼鐵，以及製造鐵達尼號的Harland and Wolff造船廠的事，但他們的反應是，『OK…冇一樣嘢關事』。」