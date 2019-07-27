【從前有個荷里活】盤點里安納度十大最靚女友　曾破例發展姊弟戀

近日上映的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），集合里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及畢彼特（Brad Pitt）兩大荷里活巨星。後者雖然已離婚，但曾是出晒名的廿四孝好爸爸；而現年44歲的里安納度，仍然樂於享受做鑽石王老五，女友如走馬燈般換個不停。 有指里安納度的舊愛多達半百人，而且位位都是頂級美女，小編嚴選當中最美十人，當中有包括令人意想不到的人物。

狄美摩亞（Demi Moore）

有指當年狄美摩亞跟布斯韋利士（Bruce Willis）的婚姻觸礁後，里安納度乘虛而入約會她，二人曾被拍得在餐廳甜蜜撐枱腳，不過戀情最後無疾而終。狄美比里安納度年長12年，算是男女少有的姊弟戀。

+ 5 + 4 + 3

Bridget Hall

90年代出道的Bridget Hall，是第一代走紅的Victoria’s Secret（VS）女模，亦是里安納度第一位（公開）的女模女友，二人於1994年開始交往，不夠一年就分手，此後VS女模似乎變成里安納度的首要擇偶標準。

+ 2

Gisele Bundchen

里安納度雖然花心，但對於戀情一向保持低調，曾公開的女友著實沒幾位，來自巴西的VS女模Gisele Bundchen就是其中一位幸運兒，二人於1999年開始拍拖，當年里安納度仲帶她出席奧斯卡頒獎禮，最後於2005年分手。

+ 9 + 8 + 7

Bar Refaeli

與Gisele分手後，里安納度火速搭上另一VS女模Bar Refaeli，同樣愛得低調，曾帶同女方出席威尼斯影展活動，二人的戀情由2005年開始，至2011年結束。

+ 14 + 13 + 12

Blake Lively

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）現任太太，原來曾跟里安納度於2011年發展過短暫情緣，二人被拍得結伴登上遊艇出海，不避嫌當眾浪漫抱抱，不過未幾就各行各路。

+ 12 + 11 + 10

Erin Heatherton

跟Blake Lively分開後，里安納度回歸VS女模懷抱，今次是來同鄉Erin Heatherton，二人被拍得踩單車及行沙灘約會，拍拖一年於2012年宣告分手。

+ 7 + 6 + 5

Toni Garrn

里安納度對VS女模的熱愛已達致狂烈程度，跟德國女模Toni Garrn在2013年拍拖前，曾跟多位女模傳緋聞，但他選擇跟Toni認真發展，仲曾經見埋家長，但難逃分手命運。

+ 10 + 9 + 8

Nina Agdal

來自丹麥的著名水著女模Nina Agdal，2016年被里安納度睇中，短暫交往過一段時間，翌年宣告分手。

+ 11 + 10 + 9

Lorena Rae

年紀漸長的里安納度，女友卻保持住25歲以下，2017年傳出他與來自德國的VS女模Lorena Rae拍拖，二人多次被影到結伴出遊，但未幾便分手。

+ 14 + 13 + 12

Camila Morrone

登登登櫈！正所謂一次真愛追尋一百次，用了一半Quota的里安納度，與現任女友、來自阿根廷的VS女模Camila Morrone拍拖近兩年，最近頻頻傳出好事近，雙方已見過家長，未知里安納度是否終於收心養性做老襯，還是不甘受困繼續搜獵VS女模？