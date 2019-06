【多圖】里安納度女友Camila Morrone性感上陣　示範表情一秒崩壞

荷里活男星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的感情生活多姿多彩,而且歷任女友都有樣有身材。現任女友根廷女模Camila Morrone今年只有21歲,雖然跟里安納度相差23年,但無礙他們的發展。他們自2017年底就開始交往至今,根據外國傳媒報道,二人還到了「見家長」的階段。Camila Morrone就在香港時間周四(6日)上載了靚相到社交平台。

上一秒表情管理還好好。(Instagram@camilamorrone)

在Camila Morrone發放的照片中,她上身穿著性感的比堅尼泳衣,頭戴著草帽,跟大象合照,非常有亞熱帶風情,不過應該就是舊相來的。她在發文打上「On this episode of Instagram VS. Reality...」(IG上的自己VS現實的自己),第一張相還笑得好開心好靚,但後面兩張就是搞笑的fail相,除了影到閉著眼的一刻外,更有半開合眼,看來她不介意跟大家分享真實一面的自己!不知道她的真性情是否就是吸引奧斯卡影帝里安納度的原因呢?

