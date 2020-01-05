35歲張韋怡po囝囝私家電梯扭patpat相　揭8000呎超豪獨立屋真貌

現年35歲的2007年落選港姐張韋怡（Gogo），入行逾十年以來拍攝超過100套電視劇，演繹過無數無名小角，例如宮女、護士、店員等等，從未演過什麼大角色，未能受到公司力捧。不過，雖然張韋怡的演藝事業未見太大起色，但現實中的她卻是真人版灰姑娘，2014年嫁給擁有300幅地皮、經營8位數字鐘錶生意的「名錶世家」合夥人Gallardo Poon後，升呢做少奶奶生活無憂。

現年35歲的張韋怡做少奶奶生活無憂。（Instagram：@gogocheungcwy）

現育有一子的張韋怡近年已經減低拍劇產量，主力照顧家庭做幸福少奶奶。據稱，她現與5歲囝囝Ashton，以及老公一家共十多人住在九龍塘8000呎獨立大屋，家中不但有升降機，更有五位傭人、兩個司機和一個私家看護，認真厲害！雖然張韋怡在TVB工作量不多，入行初期在《味分高下》擔任「味之天使」啤梨，及後多數飾演寂寂無名的角色，不過成為人妻後她亦未有放棄幕前演出機會，在早前播出的《金宵大廈》、《牛下女高音》及《多功能老婆》中亦有見到她的蹤影，熱愛演出的她更於2018年投資兼成立影視公司，做埋董事！

張韋怡於2014年嫁給擁有300幅地皮、經營8位數字鐘錶生意的「名錶世家」合夥人Gallardo Poon。（Instagram：@gogocheungcwy）

張韋怡投資兼成立影視公司，做埋董事。（Instagram：@gogocheungcwy）

張韋怡經常在社交網站分享生活點滴，今日（5日）她在Facebook分享一段囝囝Ashton在家中升降機裏，百厭地脫下褲子搖屁股的搞笑模樣，令她不知該笑還是生氣：「真人版 #蠟筆小新 #我家小寶 #妖物 #頭痛」。另外，她於聖誕節亦有分享與Ashton在家中聖誕樹前自娛的片段，可以見到她的8000呎大屋確實金碧輝煌，相當貴氣。

張韋怡分享一段囝囝Ashton在家中升降機裏，百厭地脫下褲子搖屁股的搞笑模樣，令她不知該笑還是生氣。（Facebook：@張韋怡gogocheung）

張韋怡曾經公開的8000呎獨立大屋。（Instagram：@gogocheungcwy）

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